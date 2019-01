Salvini sul caso Diciotti | ' Non mi pento | il processo non va fatto'

Marco Travaglio - colata d'insulti contro Matteo Salvini : "Razzista - nazista e pure piddino" : Neppure oggi Marco Travaglio cambia copione. Il direttore del Fatto Quotidiano, house organ grillino e leader in pectore del M5s, si presta a una nuova colata di insulti contro Matteo Salvini, dal quale è ossessionato (ossessione acuita dagli ultimi sondaggi che danno i grillini in ulteriore calo a

Salvini chiede al Senato di negare l'autorizzazione a procedere sul caso Diciotti : "Dopo aver riflettuto a lungo su tutta la vicenda, ritengo che l'autorizzazione a procedere debba essere negata": lo afferma il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una lettera al Corriere della Sera sulla richiesta inviata dal tribunale dei ministri di Catania a Palazzo Madama in merito al caso Diciotti. "In questo non c'entra la mia persona", ha precisato il vicepremier. "Innanzitutto il contrasto all'immigrazione clandestina ...

Migranti - processo Salvini : in gioco il governo. E Di Maio apre sul sì a immunità : Prima la nota congiunta dei capigruppo della Lega, alla Camera e al Senato: «Processare Salvini è processare il governo», è stato il messaggio ai naviganti di Riccardo...

Migranti - Salvini : «Sulla Diciotti il processo non va fatto - ho agito nell'interesse pubblico» : Basti pensare che l'articolo 79 paragrafo primo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea afferma: «L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni ...

La Lega avverte i grillini "Il processo su Salvini? È processo sul governo" : Il caso Diciotti continua ad agitare la maggioranza. La richiesta per l'autorizzazione a procedere sul ministro Salvini è un muro contro cui rischia di sbattere la maggioranza e l'esecutivo. Come noto il Movimento Cinque Stelle potrebbe votare "sì". Più di un esponente del Movimento ha fatto sapere che la linea grillina è per il semaforo verde. Dalle parti della Lega però adesso arriva un avvertimento chiaro al principale alleato dell'avventura ...

"Stiamo valutando un altro ricorso al Tar contro Salvini sul caso Seawatch 3" : "Stiamo valutando di presentare ricorso al Tar contro Salvini anche sul caso della Sea Watch 3, come per la Diciotti". Salvatore Di Pardo ci riprova. Lui è l'avvocato molisano che, l'estate scorsa, insieme a diverse associazioni, ha presentato ricorso al tribunale amministrativo contro il ministro degli Interni Matteo Salvini, reo - secondo l'accusa – di aver sequestrato 177 migranti a bordo della Diciotti, la nave della guardia ...

Sea Watch - Matteo Salvini : "Sulla nave non ci sono donne né bimbi. Che comunque non lasceremmo agli scafisti" : "Io accusato di disumanità? Non mi tocca più, ne ho sentite in questi sette mesi di lavoro". Matteo Salvini, in diretta a Rtl 102.5, torna sul caso degli immigrati della Sea Watch: "Per me salvare vite significa bloccare le partenze. Sulla nave non ci sono né donne né bambini. Che comunque non andre

Salvini contro il blitz dei parlamentari sulla Sea Watch : 'Hanno violato il veto'. Procura apre inchiesta : Altra notte di attesa davanti alle coste siciliane per i 47 migranti bloccati a bordo della nave umanitaria. Di Maio: 'Sequestriamo la nave e mandiamo i migranti in Olanda'. 'Fateli sbarcare', ...

Diciotti - Fontana : conseguenze sul Governo se M5S vota contro Salvini : Roma, 28 gen., askanews, - 'Penso che le ragioni politiche, giuridiche e storiche stiano dalla parte di Matteo. Siamo e saremo al suo fianco nell' affrontare ogni scenario. Chiaramente se da parte del ...