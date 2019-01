Ricerca | Cnr | nel cervello anche ' cellule a stella' comunicano

Ricerca - Cnr : cellule cerebrali a stella possono essere stimolate : Roma, 29 gen., askanews, - Quando si parla di cervello molti di noi pensano ai neuroni, eppure negli ultimi decenni è stato dimostrato che la classica visione neurone-centrica delle funzioni e ...

Ricerca - Cnr : dai primati non umani lezioni di economia : Roma, 14 gen., askanews, - L'uso del denaro da parte dell'uomo sostituisce il baratto all'incirca 6 secoli prima di Cristo e rapidamente diventa il mezzo più efficiente per ottenere beni e servizi, ...

Ricerca : il Cnr realizza le sinapsi artificiali - mimano memoria e apprendimento : sinapsi artificiali in grado di imitare quelle naturali, permettendo la comunicazione tra neuroni e mimando, quindi, la capacità di memorizzare e apprendere delle connessioni naturali. Grazie allo studio condotto da Silvia Battistoni, Victor Erokhin e Salvatore Iannotta, l’Istituto dei materiali per l’elettronica e il magnetismo del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Imem) ha infatti realizzato dei ‘memristori’ ...

Ricerca - enti : al Cnr altri 104 contratti di assunzione : Dopo le prime 1.070 assunzioni a tempo indeterminato del dicembre 2018, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) ha assunto altre 104 persone, nell’ambito del programma relativo alle stabilizzazioni del personale precario. “E’ l’inizio di una procedura che nell’anno ci permetterà di andare avanti”, ha detto all’ANSa il presidente del Cnr, Massimo Inguscio. Mentre le prime 1.070 stabilizzazioni hanno ...

Napoli - protesta il personale Cnr : 'No ai tagli alla Ricerca' : Un piattino a terra per chiedere l'elemosina, striscioni e un blocco temporaneo: i ricercatori del Cnr, oggi a Napoli, hanno protestato così 'contro i tagli alla ricerca previsti dal Governo e non ...

Manovra - Inguscio - Cnr - : c'è inversione di tendenza sulla Ricerca : "Proprio ieri, all'inaugurazione della Settimana Italia-Cina della scienza e della tecnologia, il ministro dell'Istruzione, università e ricerca Marco Bussetti ha evidenziato come l'innovazione sia ...