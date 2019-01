Mondiali sci nordico 2019 | date | calendario e diretta streaming-TV

Sci alpino - i possibili convocati dell’Italia per i Mondiali. I sicuri e gli incerti. Alcuni ballottaggi da risolvere : Dal 5 al 17 Febbraio ad Are si disputeranno i Campionati del Mondo di sci alpino. La rassegna iridata è ormai alle porte ed è arrivato il momento di tracciare una lista dei possibili convocati dell’Italia. Alcuni azzurri sono già sicuri di staccare il biglietto per la Svezia, ma in tante specialità ci sono numero ballottaggi e ancora molti nodi da sciogliere. Va ricordato inoltre che il contingente massimo per ogni nazione è di 24 atleti e ...

Sci alpino - Calendario Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Le date delle gare ad Are : Siamo ormai al taglio del nastro dei Mondiali 2019 di sci alpino che si disputeranno ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio. Sarà la celebre località scandinava a ospitare la rassegna iridata che si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante, il Calendario prevede ovviamente la disputa di tutte le specialità: discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata ovviamente per entrambi i sessi. Di seguito il Calendario completo, il ...

Sci - Svindal annuncia il ritiro : "Ai Mondiali le mie ultime gare" : Svindal in carriera ha vinto 5 ori iridati, 36 gare di Coppa del Mondo, due coppe del Mondo generali , 2007 e 2009, . I VIDEO DI GAZZETTA TV Al via in 386 gare di Coppa, Svindal ha subito infortuni ...

Sci - incredibile Sofia : un bis con vista sui Mondiali : ...l'azzurra andrà per fare risultato e toccherà alle altre preoccuparsi di come limitare la sua voglia matta di riscatto contro un destino beffardo che le ha compromesso la stagione in Coppa del mondo. ...

Sci - Aksel Lund Svindal annuncia il ritiro dopo i Mondiali di Are : Aksel Lund Svindal si appresta a ritirarsi dallo sci, dopo i Mondiali in programma ad Are dirà addio al suo mondo Aksel Lund Svindal chiuderà la carriera dopo i Mondiali di sci in programma ad Are, in Svezia, tra meno di un mese. Il campione norvegese ha annunciato il ritiro nel corso del ‘Kitz Race Party’ andato in scena in un lussuoso hotel di Kitzbuehel. “Le mie ultime gare saranno ai Mondiali. La cosa più importante ...

Salto con gli sci - Mondiali juniores Lahti 2019 : la Germania beffa la Norvegia per la medaglia d’oro a squadre maschile - Italia fuori nella prima serie : Il penultimo giorno dei Mondiali juniores di Salto con gli sci, a Lahti, si è concluso con il finale thriller della competizione a squadre maschile, che ha visto in gara 14 quartetti. Germania (Luca Roth, Kilian Maerkl, Philipp Raimund, Constantin Schmid) e Norvegia (Fredrik Villumstad, Anders Ladehaug, Sander Vossan Eriksen, Thomas Aasen Markeng) si sono date battaglia fino all’ultimo Salto della seconda serie, e alla fine tutto si è ...

Sci di fondo - Mondiali juniores Lahti 2019 : USA e Norvegia vincono le due staffette - Italia settima con la maschile e decima con la femminile : I Mondiali juniores di sci di fondo, a Lahti (Finlandia), chiudono i battenti con le due staffette 4×5 maschile e 4×3,3 femminile, dopo una settimana di gare estremamente intensa. Nella gara maschile a vincere sono gli Stati Uniti, con il quartetto formato da Jake Jager, Ben Ogden, Johnny Hagenbuch e Gus Schumacher. Il tempo finale è di 45’34″7 con allungo nel finale di Schumacher, che mette i propri sci davanti a quelli di ...

Salto con gli sci - Mondiali juniores Lahti 2019 : la Russia domina la prova a squadre femminile con una super Iakovleva - settima una buona Italia : La seconda giornata di gare dei Campionati del Mondo juniores di Salto con gli sci a Lahti (Finlandia) si è aperta con la netta vittoria della Nazionale russa nel Team Event femminile, trascinata da una fantastica Lidiia Iakovleva (miglior punteggio assoluto individuale in entrambe le serie). La squadra russa composta da Mariia Iakovleva, Aleksandra Barantceva, Anna Shpyneva e Lidiia Iakovleva ha dominato in lungo e in largo la competizione ...

Sci di fondo – Mondiali Juniores di Lahti : l’Italia decima nella staffetta femminile - vince la Norvegia : La staffetta femminile è decima ai Mondiali Juniores di Lahti. Grande prova di Nicole Monsorno nella prima frazione Si chiudono con il decimo posto della staffetta i Mondiali Juniores della spedizione femminile azzurra. Nicole Monsorno, Rebecca Bergagnin, Valentina Maj e Laura Colombo sono riuscite a centrare la top ten con 2’10” di ritardo dalla Norvegia: la migliore è stata proprio la prima frazionista, Nicole Monsorno, che ...

Sci di fondo - Mondiali Under 23 Lahti 2019 : nella mass start tc Simone Daprà è settimo - donne fuori dalle dieci : Nell’ultima gara dei Mondiali Under 23 di sci di fondo non arrivano medaglie per l’Italia: a Lahti, in Finlandia, oggi sono andate in scena le gare distance in tecnica classica con partenza in linea. nella 30 km maschile il migliore azzurro è Simone Daprà, settimo, mentre nella 15 km femminile nessuna italiana entra tra le prime dieci, con Anna Comarella 12ma. nella 30 km maschile il podio è tutto russo: Andrey Sobakarev chiude in ...