Modello Certificazione Unica 2019 e istruzioni cu ex cud in pdf : Modello Certificazione Unica 2019 e istruzioni cu ex cud in pdf L’Agenzia delle Entrate ha reso accessibili e scaricabili tramite il proprio sito una serie di documenti contenenti tutte le istruzioni di riferimento per fare fronte alle incombenze di natura fiscale. Qui è possibile scaricare la versione integrale del documento dell’Agenzia delle Entrate con “istruzioni per la compilazione” Certificazione Unica 2019 Periodo ...