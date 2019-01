Meningite a Montecitorio - da Fico a Giorgetti in tanti prendono la pillola : La pillola. L'antibiotico. All'infermeria di Montecitorio non vogliono fare allarmismi. Ma la paura della Meningite un po' serpeggia alla Camera. E il presidente Fico la pillola l'ha presa dopo che ...

Meningite a Montecitorio - ragazzo ricoverato : “Ora serve la profilassi”. Presenti Fico e Giorgetti : Al convegno 'Trasmettere e insegnare la Shoah è impossibile' dello scorso 25 gennaio, spiega l’Amministrazione della Camera, era presente un ragazzo successivamente ricoverato per Meningite. Il rischio di contrarre l'infezione viene definito "basso"Continua a leggere

