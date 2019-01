Truffe a enti pubblici e assicurazioni | arresti in Toscana

In guardia dalle false comunicazioni Vodafone : operatore sventa Truffe a danno dei propri clienti : Purtroppo sono più diffuse del previsto: mi riferisco a false comunicazioni a nome di Vodafone che stanno piovendo sui clienti dell'operatore attraverso vari canali, soprattutto mail e anche WHatsApp. Il vettore ha appena preso una posizione in riferimento alle numerose minacce online, nell'ottica di mettere in guardia ignari utenti dai pericoli che si corrono nel caso si cada in una o più trappole ora attive. Sulla pagina Vodafone Informa, ...

In guardia dalle false comunicazioni Vodafone : operatore sventa Truffe a danno dei propri clienti : Purtroppo sono più diffuse del previsto: mi riferisco a false comunicazioni a nome di Vodafone che stanno piovendo sui clienti dell'operatore attraverso vari canali, soprattutto mail e anche WHatsApp. Il vettore ha appena preso una posizione in riferimento alle numerose minacce online, nell'ottica di mettere in guardia ignari utenti dai pericoli che si corrono nel caso si cada in una o più trappole ora attive. Sulla pagina Vodafone Informa, ...

Stop alle Truffe su zenzero - limone e alimenti brucia grassi. Ecco la vera sostanza in grado di far dimagrire senza fatica : si chiama dinitrofenolo - ma è letale : Sono finite le feste natalizie e all’orizzonte possiamo già intravedere il dramma della prova costume, così, uomini o donne che siamo, corriamo su Google a cercare i “brucia grassi”. Noi vogliamo dimagrire, ma il tempo e la forza di volontà per buttarci anima e corpo su della sana attività fisica proprio non li abbiamo. La lista di prodotti che promettono di farci perdere peso in poco tempo e senza sforzi è pressoché infinita. Tra i più ...

Ancora Truffe on line sui conti correnti Anche Banca Intesa presa di mira : NeAnche le festività natalizie fermano hacker e truffatori telematici che continuano ad inondare i nostri dispositivi con falsi messaggi e-mail o attraverso le messaggerie istantanee che c'invitano a ...

Regali di Natale - attenti alle Truffe on line : Una ricerca ha evidenziato che i consumatori in queste festività natalizie rischiano di incappare in truffe on line. Consigli dell'Unione Consumatori

Attenti alle Truffe telefoniche : Attenti alle truffe telefoniche. Un utente raggirato da sedicente rappresentante unione consumatori. Ci sono pervenute segnalazioni, dice Arnone