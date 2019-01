Spruzza deodorante su colleghi stranieri

Rossopomodoro - dipendente Spruzza deodorante sui colleghi stranieri. Il video - Sky TG24 - : Nel filmato, girato a Milano, si vede un uomo che chiede ad alcuni dipendenti stranieri di alzare la maglietta per spruzza re lo spray. "Ma non ce l'avete a casa? Perché non lo mettete?", dice. L'...

Milano - Spruzza deodorante verso i colleghi stranieri : Milano, 28 gennaio – “Alza le ascelle, perché non usate questo?” Queste le frasi pronunciate ripetutamente all'interno di un video che vede come reale protagonista un dipendente della nota catena di ristoranti “Rossopomodoro” mentre spruzza in direzione dei sui colleghi stranieri del deodorante per ascelle. Il ristornate in questione, secondo alcune testimonianze, si troverebbe vicino la stazione centrale di Milano, Il video, diventato virale in ...