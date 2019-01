Paragone | “Da Pd polemiche inutili sul ritorno di Grillo in tv Attacco di Cottarelli a

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 gennaio 2019) “Purtroppo la storia non si può cambiare e se Beppeha contribuito a scrivere un pezzo di televisione italiana non vedo perché non debba essere inserito come altri in un programma che ne parla. Il resto solo, in particolare quella sul diritto d’autore a meno che non decidano di cambiare la legge ad personam”. A dirlo, in un videomessaggio su Facebook, il senatore del M5s, Gianluigi, capogruppo in Vigilanza Rai.ha anche affrontato il dibattito nato dopo la messa in onda, durante la trasmissione Povera Patria, su Rai2, di una videoscheda sul signoraggio bancario, attaccando l’economista CarloL'articolo: “Da Pdsuldiin tv.dia una ‘Rai sovranista’? È un ‘mona’” proviene da Il Fatto Quotidiano.