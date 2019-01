Franco Morbidelli | Yamaha | MotoGP e carriera Chi è il pilota

termometropolitico

(Di lunedì 28 gennaio 2019). Chi è il, gli esordi in Superstock Nato a Roma il 4 Dicembre 1994,è figlio di Livio, anch’eglimotociclistico. Esordisce nel Campionato Europeo Superstock 600 nel 2011 a bordo di unaYZF-R6 del team Forwards Racing Jr disputando solo quattro gare. Nel 2012 corre ancora per lo stesso team e conclude la stagione al 6° posto. Nella stagione 2013 passa al San Carlo Team Italia e si afferma campione europeo conquistando 154 punti a bordo della sua Kawasaki ZX-6R.: il trasferimento in Moto2 Nel 2013 corre in Superstock ma disputa anche qualche gara in Moto2 con il team Gresini Racing. Nel 2014 diventatitolare nel team Italtrans Racing, che gli affida una Kalex Moto2; termina la stagione 11° con 75 punti.Nel 2015 rimane nello ...