F1 - Nico Rosberg : “Vettel dovrà gestire meglio la pressione - troppi errori nel 2018. Leclerc? Un rischio per il tedesco” : Il tema “Ferrari-Sebastian Vettel” è sempre d’attualità. Il 17 marzo scatterà il Mondiale 2019 di F1 a Melbourne (Australia) e le aspettative per quanto riguarda la Rossa sono alte, come al solito. Il teutoNico viene da una stagione nella quale gli errori non sono mancati e nel confronto con il britanNico Lewis Hamilton (Mercedes) hanno pesato decisamente. La perfezione non vi è stata neanche nella gestione interna e non è un ...

F1 - Nico Rosberg avverte Mick Schumacher : “Non sarà facile gestire tutta la pressione in Formula Uno” : Se porti un cognome come Schumacher, ovviamente, non puoi certo passare inosservato. Se poi, sin da bambino, decidi di seguire le orme del tuo illustre padre, 7 volte campione del mondo in Formula Uno, il nome Mick Schumacher non può che finire sulla bocca di tutti, soprattutto ora che, visti i risultati ottenuti, le porte della massima categoria del motorsport non sono affatto lontane. Il giovane pilota classe 1999, campione in carica della F3 ...