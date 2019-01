Alessio Sanzogni | è morto in un incidente l’ex manager di Chiara Ferragni | aveva 34 anni

Morto Alessio Sanzogni - ex manager di Chiara Ferragni : Incidente stradale sull'autostrada A4. La vittima è Alessio Sanzogni , 34 anni, influencer ed ex manager dell'azienda di...

La vittima dell'incidente avvenuto la notte scorsa sulla A4 in provincia di Bergamo si chiamava Alessio Sanzogni, 34 anni, di Gardone Valtrompia (Brescia): noto influencer, era stato anche manager di Chiara Ferragni. Sanzogni era alla guida della sua auto, che si è schiantata contro un tir verso le 2 della notte scorsa. Il camion era fermo in colonna per un incidente avvenuto pochi minuti prima, vicino allo svincolo di Bergamo