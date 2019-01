Piazza San Carlo | un' altra vittima due anni dopo

Pallamano - Serie A maschile : Bolzano corsaro a Siena - Pressano vince e si porta in seconda Piazza : Dopo il primo passo falso della stagione torna a sorridere il Bolzano, che nella 15a giornata della Serie A di Pallamano maschile sconfigge 36-20 la Ego Siena al PalaEstra, grazie alle 6 reti del tandem Dean Turkovic-Mario Sporcic, allungando sulle inseguitici, con il Pressano che supera 26-25 il Cassano Magnago nello scontro diretto e diventa secondo. Successo prezioso per il Conversano, protagonista al Pala San Giacomo sconfiggendo 32-21 il ...

Le notizie del giorno – Morta la donna della tragedia di Piazza San Carlo e la decisione su Calciopoli : Le notizie del giorno – E’ Morta Marisa Amato, la donna travolta dalla folla in fuga mentre stava passeggiando con il marito in Piazza San Carlo ed in occasione della finale di Champions League tra Real Madrid e Juventus, aveva riportato un trauma vertebro midollare, che l’aveva resa tetraplegica, non ce l’ha fatta. Dopo un lungo ricovero in ospedale, era tornata a casa ma negli ultimi giorni si erano manifestati i sintomi di una ...

Torino - morta Marisa Amato - tetraplegica dopo essere stata travolta a Piazza San Carlo : Marisa AmatoMarisa AmatoMarisa AmatoMarisa AmatoMarisa Amato è la seconda vittima della notte del3 giugno 2017, quella della follia della calca in Piazza San Carlo a Torino davanti al maxi schermo allestito per la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. È morta questa mattina all’ospedale Cto dove era ricoverata per le complicazioni per un’infezione respiratoria. Era tetraplegica dopo essere stata calpesta dalla folla. Aveva ...

