L’album con i fiori sopravvissuto all’Olocausto 

Venerdì 25 gennaio Fedez torna con L’album “Paranoia airlines” e da marzo in concerto nei palazzetti : Milano. «Non mi ergerò mai a santone del rap perchè non ho spirito di appartenenza, anche se sono stato cofondatore

Parole Nuove è L’album di Einar Ortiz in uscita a febbraio con il brano di Sanremo e Centomila Volte : Parole Nuove è l'album di Einar Ortiz in uscita il 15 febbraio, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2019 nella categoria dei Campioni. Einar Ortiz è tra i vincitori di Sanremo Giovani e con Mahmood si è aggiudicato a dicembre la possibilità di calcare il palco del Teatro Ariston con i Big in gara nella kermesse canora affidata, per il secondo anno consecutivo, a Claudio Baglioni. Parole Nuove è il primo disco di Einar, dopo l'Ep ...

Il 2019 di Lana Del Rey parte con un nuovo singolo - L’album è pronto insieme ad un libro di poesie : Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni dell'anno, Lana Del Rey ha finalmente annunciato l'uscita di un nuovo singolo dal titolo decisamente inusuale per la sua lunghezza. Il brano, che inizialmente i fan avevano già ascoltato via Instagram come Sylvia Plath, ora cambia titolo e diventa Hope is a dangerous thing for a woman like me to have - but i have it (ovvero "La speranza è una cosa pericolosa da avere per una donna come me - ma ce ...

Disco di platino per Marco Mengoni con L’album Atlantico ancora primo in classifica : Un Natale e un compleanno da Disco di platino per Marco Mengoni che domani potrà festeggiare alla grande il suo ultimo album Atlantico, il quale ha già superato 50.000 copie vendute in meno di un mese dalla pubblicazione dopo il Disco d’oro conquistato subito dopo la prima settimana. Lo ha annunciato lui stesso su tutti i social poco fa, nonostante i FIMI Awards questa settimana ritarderanno di alcuni giorni per via delle vacanze natalizie e ...

5 Seconds Of Summer : in arrivo L'album dal vivo "Meet You There Tour Live"

Il DVD del concerto di Ermal Meta al Forum di Assago arriva a gennaio con L’album live e 2 inediti : Il DVD del concerto di Ermal Meta al Forum di Assago (Milano) verrà rilasciato il 25 gennaio 2019. Lo annuncia Ermal Meta attraverso un post sui social e condivide la copertina di Non abbiamo armi - Il concerto che tra qualche settimana sarà disponibile in tutti i negozi per consentire ai fan di rivivere il concerto-evento che si è tenuto nel palazzetto dello sport lo scorso aprile. "È stato un sogno che possiamo rivivere", scrive Ermal Meta ...

Dopo 40 anni arriva L’album “Ma cosa vuoi che sia una canzone” con cui debuttò Vasco Rossi : Milano. «Sono tempi brutti: ciò che mi dà più fastidio è l’arroganza e la falsità, una potenza della comunicazione». È

Sfera Ebbasta ritorna a sorpresa con una riedizione delL’album multiplatino “Rockstar” : Esce Venerdì 7 Dicembre “Sfera Ebbasta Rockstar – Popstar Edition”, nuova versione dell’album “Rockstar” disponibile in doppio Cd e Lp del rapper dei record Sfera Ebbasta. Una specialissima riedizione che arriva proprio nel giorno del compleanno della neonata “Popstar” per celebrare un 2018 ricco di grandi riconoscimenti e soddisfazioni. Il cofanetto, già disponibile in preorder al seguente link http://island.lnk.to/popstar, sarà anticipato ...

Vasco Rossi protagonista di 33 Giri su Sky Arte il 28 novembre con aneddoti inediti suL’album Ma cosa vuoi che sia una canzone (video) : Vasco Rossi protagonista di 33 Giri - Italian Masters inaugura la nuova stagione della produzione originale targata Sky Arte e dedicata ai grandi capolavori della musica italiana che ne hanno fatto la storia. La serie inizia mercoledì 28 novembre alle 21,15, in onda sui canali 120 e 400 di Sky per sei settimane, e racconterà in ogni puntata la storia di un album diventato un classico, a partire dal disco d'esordio del Blasco Ma cosa vuoi che ...

Raffaella Carrà presenta L’album Ogni volta che è Natale e racconta il suo Natale in famiglia (video) : Raffaella Carrà presenta l'album Ogni volta che è Natale, il nuovo disco dopo 5 anni di assenza dalle scene che arriva il prossimo 30 novembre. "Quando Sony mi ha proposto di incidere un album di Natale ci ho pensato molto... mi ha convinto il fatto che per me era una cosa nuova, poi la libertà di scegliere il repertorio e di poter riproporre i temi con arrangiamenti nuovi. Con l’aiuto di grandi professionisti mi pare di aver fatto un bel ...