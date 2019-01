Torna Beppe Grillo su Rai Due | ma scoppia la polemica

Beppe Grilllo Torna su Rai 2 nel nuovo format di Freccero ma scoppia la polemica : “Così il direttore ringrazia della poltrona” : Beppe Grillo torna, anche se in forma di revival, in Rai. Non che le sue apparizioni sulla tv di Stato dopo l’esilio durato sette anni, tra il 1986 e il 1993 per colpa di un paio di battute su Bettino Craxi fossero mancate. Ma quello che andrà in onda lunedì su Rai2 sarà un omaggio al comico inserito in un format, ideato dal direttore della seconda rete Carlo Freccero, dedicato alle performance dei grandi personaggi della televisione italiana. E ...

