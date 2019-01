Sci | slalom Kitzbuhel | trionfa Clement Noel | per Hirscher impresa a metà

Sci alpino – Noel stratosferico a Kitzbühel : il giovane francese batte Hirscer nello slalom : Hirscher strepitoso, Noel di più: il giovane francese vince anche lo slalom di Kitzbühel. Razzoli 15°, a punti anche Tonetti Una seconda manche strepitosa non è bastata a Marcel Hirscher per conquistare il successo numero 68 in carriera, perché davanti a lui c’è ancora una volta Clement Noel. Il 21enne francese, campione del mondo junior dello slalom, trionfa anche a Kitzbühel come aveva già fatto la scorsa settimana a Wengen. Su ...

Sci - Slalom Speciale Kitzbuhel : bis di Clement Noel su Hirscher : Scende Clement Noel: il francese tiene botta al sette volte campione del mondo e chiude davanti di 29 centesimi. Il pubblico di casa, nonostante sia tutto dalla parte di Hirscher, impazzisce per il ...

Sci - Clement Noel trionfa su Hirscher nello Slalom Speciale di Kitzbuhel : Matt finisce dietro il leader della Coppa del Mondo di sci, così come Myhrer , Schwarz , Popov e Hirschbuhel . Scendono gli ultimi tre: Pinturault perde i sette decimi di vantaggio e arriva con sette ...

Sci alpino - Slalom Kitzbuehel 2019 : esplode la stella di Clement Noel - battuto Hirscher! Che bis dopo Wengen : Lo sci alpino ha definitivamente trovato un nuovo fenomeno, una stella che sembra avere un futuro luminoso davanti a sé: Clement Noel ha vinto lo Slalom di Kitzbuehel, ha firmato una doppietta magica a sei giorni di distanza dal trionfo di Wengen. Il nuovo astro nascente ha sciorinato tutta la sua proverbiale tecnica, è risultato estremamente fluido e incisivo tra i pali stretti, ha domato la storica pista austriaca e ha festeggiato con pieno ...

Diretta slalom Kitzbuhel / Streaming video Rai : Zenhausern il migliore! - Coppa del Mondo Sci - : Diretta slalom Kitzbuhel Streaming video e tv, orario e risultato live della classica gara di Coppa del Mondo di sci: favoriti e azzurri , oggi 26 gennaio, .

Diretta slalom Kitzbuhel / Streaming video Rai : Zenhausern sorprende tutti! - Coppa del Mondo Sci - : Diretta slalom Kitzbuhel Streaming video e tv, orario e risultato live della classica gara di Coppa del Mondo di sci: favoriti e azzurri , oggi 26 gennaio, .

Sci alpino - le dichiarazioni degli azzurri dopo la prima manche dello slalom di Kitzbühel : Le sensazioni degli sciatori azzurri impegnati nella prima manche dello slalom di Kitzbühel Sono tre gli azzurri qualificati alla seconda manche dello slalom di Kitzbühel. Il migliore è stato Giuliano Razzoli, che dopo un’ottima partenza ha un po’ rallentato nella parte centrale chiudendo al quindicesimo posto con il tempo di 56″88, a 1″66 da Ramon Zenhäusern. Bene anche Simon Maurberger, che aveva cominciato senza ...

Sci alpino - tre gli azzurri alla seconda manche dello slalom di Kitzbuhel : ritirato Manfred Moelgg : Razzoli, Maurberger e Tonetti qualificati alla seconda manche nello slalom di Kitzbühel. A sorpresa c’è in testa Zenhäusern, Hirscher è ottavo. Si riparte alle 12.30 Sono tre gli azzurri qualificati alla seconda manche dello slalom di Kitzbühel. Il migliore è stato Giuliano Razzoli, che dopo un’ottima partenza ha un po’ rallentato nella parte centrale chiudendo al quindicesimo posto con il tempo di 56″88, a ...

LIVE Sci alpino - Slalom Kitzbuehel 2019 in DIRETTA : alle 12.30 la seconda manche - Razzoli e Hirscher devono risalire : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. A causa del previsto maltempo in Austria, la prova tra i rapid gates è stata anticipata ad oggi con lo slittamento a domani del SuperG. Marcel Hirscher è il favorito, ma Wengen ha dimostrato che il campione austriaco è battibile. Cerca conferme proprio il vincitore della scorsa settimana, il francese Clement Noel, che ha ...

Diretta slalom Kitzbuhel / Streaming video Rai : Zenhausern primo! - Coppa del Mondo Sci - : Diretta slalom Kitzbuhel Streaming video e tv, orario e risultato live della classica gara di Coppa del Mondo di sci: favoriti e azzurri , oggi 26 gennaio, .

Sci alpino - Ramon Zenhaeusern sorprende tutti nella prima manche dello slalom di Kitzbuehel. Lontani Hirscher e Kristoffersen - Noel vicinissimo : Lo svizzero Ramon Zenhaeusern è al comando dopo la prima manche dello slalom di Kitzbuehel. Una splendida prova dell’elvetico, partito con il pettorale numero 13, che ha gestito al meglio le insidie di una tracciatura anomala soprattutto nella parte finale con una doppia messa in una posizione davvero complicata e con gli slalomisti obbligati a girare veramente troppo. Zenhaeusern precede la coppia francese formata da Clement Noel ed ...

Sci alpino - la start list dello slalom di Kitzbühel : Moelgg sarà il primo azzurro a partire : Alle 9.30 lo slalom di Kitzbühel: apre le danze Pinturault, Moelgg è il primo azzurro a partire con il numero 9, subito dopo tocca a Gross sarà Alexis Pinturault ad aprire le danze nello slalom di Kitzbühel. SI parte alle ore 9.30 (diretta tv su Raisport ed Eurosport) con otto azzurri al via: il primo al cancelletto è Manfred Moelgg con il numero 9, subito dopo tocca a Stefano Gross con il 10, mentre Giuliano Razzoli, che sta scalando ...

LIVE Sci alpino - Slalom Kitzbuehel 2019 in DIRETTA : Noel sfida ancora Hirscher - azzurri all’attacco : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. A causa del previsto maltempo in Austria, la prova tra i rapid gates è stata anticipata ad oggi con lo slittamento a domani del SuperG. Marcel Hirscher è il favorito, ma Wengen ha dimostrato che il campione austriaco è battibile. Cerca conferme proprio il vincitore della scorsa settimana, il francese Clement Noel, che ha ...

Sci alpino oggi (26 gennaio) - Slalom Kitzbuehel e SuperG Garmisch : orari e come vederle in tv e streaming. I pettorali di partenza : oggi sabato 26 gennaio si disputano lo Slalom maschile di Kitzbuehel e il SuperG femminile di Garmisch, prove valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Si preannuncia una giornata particolarmente intensa e appassionante, non ci sarà tregua con due grandi classiche del Circo Bianco: in terra austriaca gli uomini si cimenteranno tra i pali stretti di una località nota a tutti per la mitica discesa sulla Streif (vinta ieri da Dominik ...