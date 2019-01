Fermato con un panetto di hascisc | 40enne arrestato

Giuseppe Sala - conFermato in appello il proscioglimento dall’accusa di abuso d’ufficio per l’appalto degli alberi di Expo : Giuseppe Sala è stato prosciolto anche in secondo grado. I giudici della corte d’appello di Milano hanno confermato il proscioglimento, deciso nel marzo dello scorso anno in udienza preliminare, del sindaco di Milano, ex commissario unico di Expo. L’accusa è di abuso d’ufficio ed era stata contestata alla fine in un filone dell’indagine sull’appalto per la Piastra dei servizi dell’Esposizione universale del 2015. La ...

Colpi di pistola contro i carabinieri - 29enne Fermato dopo due mesi nel Napoletano : È stato rintracciato e fermato l'uomo che il 14 novembre scorso, per sottrarsi a un controllo di polizia, era scappato a bordo di un motociclo esplodendo un colpo di arma da fuoco all'indirizzo dell'...

Beautiful : conFermato - la figlia di HOPE e LIAM è VIVA ma… [anticipazioni USA] : Nelle prossime puntate americane di Beautiful, HOPE Spencer sembrerà essere “impermeabile” a qualsiasi tentativo di consolazione da parte delle persone che la circondano: se LIAM cercherà di convincere la moglie a lasciarsi aiutare, anche Brooke Forrester incontrerà delle resistenze da parte della figlia… Brooke, infatti, teme che il lutto possa portare HOPE ad isolarsi e a chiudersi, rendendo ancora più difficile superare la ...

Aggressione Bettarini - uno dei condannati cerca di scappare in Albania : Fermato : Il 29enne Andi Arapi è stato intercettato a Bari dalla polizia di frontiera, mentre si stava imbarcando per il suo paese...

Apologia del terrorismo : Fermato italiano convertito all’islam : La polizia di Stato di Catania, su richiesta della locale Procura distrettuale della Repubblica, ha arrestato un pregiudicato catanese di 32 anni con le accuse di Apologia del terrorismo mediante strumenti informatici ed istigazione ad arruolarsi in associazioni terroristiche.L'operazione delle forze dell"ordine giunge alla conclusione di una complessa indagine della sezione Antiterrorismo della Digos di Catania, coordinata dalla Direzione ...

Weidmann conFermato presidente Bundesbank - ma ancora in corsa per Bce : La sua educazione è stata caratterizzata come specializzata nell'economia monetarista Jens Weidmann carriera Dal 1997 al 1999, Weidmann ha lavorato presso il Fondo monetario internazionale. Fino al ...

Justin Bieber e Hailey Baldwin hanno conFermato la regola del “chi si somiglia si piglia” - secondo la cugina della modella : Una delle possibili damigelle della sposa The post Justin Bieber e Hailey Baldwin hanno confermato la regola del “chi si somiglia si piglia”, secondo la cugina della modella appeared first on News Mtv Italia.

Anticipazioni Una Vita e Il Segreto : conFermato il serale del martedì su Rete 4 - le trame : Continuano ad arrivare buone notizie per i telespettatori di Una Vita e Il Segreto, le due telenovelas protagoniste dei pomeriggi di Canale 5. Oltre all'appuntamento festivo, prima di Domenica Live, Mediaset ha deciso di confermare anche il doppio episodio del martedì sera dedicato alle due serie televisive spagnole. Il merito è soprattutto degli ottimi ascolti raggiunti le scorse settimane, a conferma di un interesse che resta molto alto tra ...

La Cina ha conFermato che c’è una seconda donna incinta di un bambino “geneticamente modificato” : Il governo della Cina ha confermato che una seconda donna è incinta di un bambino “modificato geneticamente”, nell’ambito della controversa sperimentazione condotta dal ricercatore He Jiankui, che lo scorso anno aveva annunciato la nascita di due bambine con geni modificati

Spoleto - detenuto con la lametta Fermato prima della messa con il vescovo : L'episodio il 12 gennaio scorso: monsignor Boccardo stava per celebrare con i reclusi. L'uomo ora è in carcere per reati comuni e non risulta che sia radicalizzato

Anziana uccisa con un'ascia - Fermato il fratello : Genova, 21 gen., askanews, - Una donna di 71 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Arma di Taggia, in provincia di Imperia. Secondo una prima ricostruzione, l'Anziana sarebbe stata ...

ConFermato lo show di Adriano Celentano su Canale5 senza Teo Teocoli e Michelle Hunziker : Lo show di Adriano Celentano su Canale5 si conferma senza la presenza di Teo Teocoli e Michelle Hunziker. Sembra invece confermata la presenza del Molleggiato nello show che precederà la messa in onda della serie Adrian, anche se non si conoscono le sue modalità di partecipazione. La prima puntata dell'atteso evento, che ha già reso sordi i telespettatori attraverso uno spot piuttosto maleducato, avrà luogo il 21 gennaio e sarà anticipata ...

