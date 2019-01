Due espulsioni e zero gol, il bottino del Napoli a Milano

ilnapolista

(Di sabato 26 gennaio 2019) Solo un pareggio per questo primo scontro tra Milan e, nonostante gli 11 tiri nello specchio della porta. Tanto nervosismo nel finale di gara che regala la prima espulsione con la maglia azzurra per Fabian Ruiz e anche per mister Ancelotti, reo di aver protestato per la seconda ammonizione a Fabian.Sono 28 le partite giocate in questa stagione per ilcon 18 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. I gol segnati sono 48 in tutte le competizioni, 22 quelli subiti. In campionato, 14 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte in 19 turni. 39 gol fatti e 17 subiti.L'articolo Duegol, ildelilsta.