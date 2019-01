Caceres-Juve | decisivi Benatia e Allegri

Juve e’ fatta per Caceres - Sanabria va al Genoa : Dalla panchina della Lazio, club che non lo ha praticamente mai utilizzato, a quella della Juventus. E' la traiettoria di Caceres, difensore che torna in bianconero per tappare il buco che nella rosa dei campioni d'Italia si aprira' per l'addio di BENATIA. Il marocchino e' infatti irremovibile e vuole andarsene gia' da ora, accettando la ricca offerta che gli e' arrivata dal Qatar, dall'Al Duhail. Prendera' il suo posato l'uruguayano che ...

Mercato Juve - vicino il ritorno di Caceres : in estete si cercherà di svecchiare la difesa : La Juventus, in questa finestra di Mercato, non aveva intenzione di fare acquisti, ma contrariamente a quanto previsto molto probabilmente ci sarà un nuovo ingresso. Infatti, Medhi Benatia ha chiesto la cessione e per questo motivo, Fabio Paratici deve trovare un suo sostituto: il nome scelto dal ds bianconero è quello di Martin Caceres. Per l'uruguaiano sarebbe un ritorno in bianconero dopo le esperienze nel 2009/2010 e dal 2012 al 2016. La ...

