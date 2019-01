Amadeus si emoziona a Ora o mai più per le parole di Silvia Salemi

lanostratv

(Di domenica 27 gennaio 2019)ammette: “Con Ora o mai più la Rai assolve al suo compito”. La reazione diPuntata ricca di colpi di scena ma anche di emozioni quella di Ora o mai più di sabato 26 gennaio, la seconda dell’edizione 2019, che ha vistocomplimentarsi con la Rai per la trasmissione. Dopo la sua esibizione in coppia con la ‘coach’ Marcella Bella, la cantante di “A casa di Luca” ha infatti speso bellissimesullo show diCon programmi come Ora o mai più la Rai assolve pienamente al suo compito, cioè portare la cultura italiana a tutti, soprattutto alle nuove generazioni che devono conoscere queste canzoni. Grazie!Alla dichiarazione dia Ora o mai più è seguito un lungo applauso da parte del pubblico presente nello studio Rai di Milano Mecenate, prima che il padrone di casa, visibilmente ...