Un elicottero e un aereo da turismo si sono scontrati sul ghiacciaio del Ruitor | 5 morti

Valle d’Aosta - scontro tra un elicottero e un aereo da turismo : cinque morti e due feriti | : È successo nel vallone di La Thuile. Sul posto stanno intervenendo la Protezione civile, il Soccorso alpino e i vigili del fuoco

Valle d'Aosta - scontro aereo-elicottero : cinque morti - due feriti : Roma, 25 gen., askanews, - cinque persone sono morte e due sono rimaste ferite nello scontro tra un aereo da turismo e un elicottero, avvenuto in Valle d'Aosta, sopra la Thuile. L'elicottero sarebbe ...

Disastro sulle Alpi - in val d'Aosta : elicottero si scontra con aereo da turismo - 5 vittime : Drammatico incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, 25 Gennaio, sulle Alpi in Val d'Aosta. Un elicottero della GMH, che svolgeva servizio di Heliski, si è scontrato con un aereo da turismo...

Aereo si schianta contro un elicottero sul ghiacciaio del Rutor : 5 morti e due feriti : Aereo da turismo si schianta contro un elicottero nei cieli sopra il ghiacciaio del Rutor, nel vallone di La Thuile, ad oltre 3mila metri di altitudine. Il bilancio delle vittime parla di 5 morti e...

Valle d'Aosta - scontro tra elicottero ed aereo sul ghiacciaio Rutor : almeno cinque morti : Tragedia aerea in Valle d'Aosta. Questo pomeriggio, un aereo da turismo ed un elicottero si sono scontrati sul ghiacciaio del Rutor, appena sopra La Thuile. Il bilancio, ancora provvisorio del grave incidente è di cinque morti e due feriti. Al momento, i soccorritori si trovano ancora sul posto. L'incidente Alle 16.38 di oggi, venerdì 25 gennaio, è arrivato un drammatico tweet del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Nel brevissimo ...

Aereo si scontra con elicottero sul ghiacciaio del Rutor : 5 vittime accertate : Tragedia in Valle d'Aosta dove un Aereo da turismo si è scontrato con un elicottero. In corso l'intervento del Soccorso...

Disastro nei cieli della Valle d’Aosta - terribile scontro tra aereo ed elicottero : almeno 5 morti e 2 feriti [LIVE] : almeno 5 persone sono morte e altre 2 sono rimaste ferite per un terribile incidente aereo avvenuto nel pomeriggio sulle montagne della Valle d’Aosta, dove un aereo da turismo e un elicottero privato impegnato nel servizio di heliski sul ghiacciaio del Rutor, nel vallone di La Thuile, in Valle d’Aosta, si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto operano il Soccorso Alpino della Guardia di finanza e quello ...

Aosta - scontro fra elicottero e aereo : 5 morti : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Aosta - scontro fra elicottero e aereo : 4 morti - 2 feriti : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Aosta - si scontrano in volo aereo da turismo e elicottero sul ghiacciaio del Rutor Morti 5 turisti stranieri Video : Al momento il bilancio provvisorio è di 5 morti e due feriti si tratterebbe di turisti stranieri. Sul posto stanno convergendo gli elicotteri di soccorso dalle basi di Ivrea, Torino, Borgo Sesia

La Thuile - incidente tra un elicottero e un aereo da turismo sul Rutor : cinque morti : Un elicottero si è scontrato con un aereo da turismo nella zona del ghiacciaio del Rutor a La Thuile , in Valle d'Aosta. Lo rende noto il corpo nazionale del soccorso alpino , secondo cui alcuni ...

Aosta - incidente elicottero-aereo turismo su ghiacciaio Rutor : 5 morti : Aosta, incidente elicottero-aereo turismo su ghiacciaio Rutor: 5 morti A La Thuile il Soccorso Alpino è intervenuto per lo scontro tra i due velivoli. Attivita la procedura di emergenza della Protezione civile e dei pronto soccorso nella zona Parole chiave: ...

Aosta - scontro tra aereo ed elicottero sul ghiacciaio del Rutor : 5 morti e 2 feriti : ...

Aereo si schianta contro un elicottero sul ghiacciaio del Rutor : 5 morti e due feriti - una persona incastrata tra le lamiere : Un Aereo turistico e un elicottero si sono scontrati nei cieli sopra il ghiacciaio del Rutor, nel vallone di La Thuile, ad oltre 3mila metri di altitudine. Il bilancio delle vittime parla di 5 morti...