UeD | Andrea scompare prima della scelta di Teresa | Antonio reagisce così

UeD - Andrea Offredi : ecco come è finito a lavorare per Maria De Filippi dopo il trono : UeD, Andrea Offredi dopo il trono a lavoro con Maria De Filippi: il provino che gli ha cambiato la vita Chi segue Uomini e Donne da tanti anni si ricorderà benissimo di Andrea Offredi, tronista nella trasmissione ai tempi in cui sul trono c’era anche Eugenio Colombo. Andrea oggi, come molti forse già sapranno, fa parte […] L'articolo UeD, Andrea Offredi: ecco come è finito a lavorare per Maria De Filippi dopo il trono proviene da ...