Metroid Prime 4 | il gioco non sarebbe comunque uscito nel 2019

Rinviata l’uscita di Metroid Prime 4 su Nintendo Switch : Retro Studios allo sviluppo : I possessori di Nintendo Switch guardano a Metroid Prime 4 come ad uno dei videogame più caldi in arrivo sulla console ibrida della casa di Super Mario. Annunciata nel corso dell'E3 2017 di Los Angeles, la prossima avventura della cacciatrice di taglie spaziale Samus Aran ha poi fatto perdere del tutto le sue tracce. Di fatto, gli appassionati hanno in mano solo un misero teaser trailer, che non fa altro che confermare l'esistenza del gioco per ...

Metroid Prime 4 : Lo sviluppo riparte da zero : Se aspettavate con ansia Metroid Prime 4, ci dispiace deludervi ma l’uscita tarderà di qualche anno, in quanto Nintendo ha preso la decisione di ripartire da zero. Shinya Takahashi (responsabile dello sviluppo presso l’azienda) ha rilasciato una dichiarazione a riguardo che vogliamo condividere con voi. Metroid Prime 4 è stato azzerato Shinya ha giustificato il reset dello sviluppo affermando: Ciao a tutti, sono ...

Lo sviluppo di Metroid Prime 4 ripartirà da zero in collaborazione con Retro Studios : Come riporta Nintendoinsider.com, Shinya Takahashi di Nintendo ha condiviso un importante aggiornamento che riguarda lo sviluppo di Metroid Prime 4 per Nintendo Switch."Grazie mille per aver giocato ai giochi Nintendo. Oggi volevo fornirvi un aggiornamento su Metroid Prime 4, il nuovo titolo della serie Metroid Prime", spiega Takahashi."Comprendiamo profondamente la grande attesa dei fan della serie Metroid Prime per questo titolo. Lo abbiamo ...

Metroid Prime 4 : un rivenditore potrebbe aver anticipato la data di lancio : Se da un lato Nintendo ha rivelato l'esistenza di Metroid Prime 4, dall'altra non ha rivelato nulla riguardo logo il del gioco, né tanto meno la data di lancio, riporta Gamereactor.Come possiamo vedere, stando a quanto indica un rivenditore della Repubblica Ceca (SuperGamer) il gioco sarà disponibile il 29 novembre 2019. La data potrebbe essere un placeholder, oppure potrebbe simboleggiare indicativamente semplicemente il periodo festivo ...

Metroid Prime 4 potrebbe essere tra i protagonisti dei The Game Awards : I The Game Awards sono ormai alle porte e sappiamo che saranno un evento abbastanza ricco questa volta. Tuttavia, una società è rimasta piuttosto silenziosa riguardo a ciò che porterà allo show quest'anno. Quella compagnia è Nintendo. Ora, come segnala Gamingbolt, secondo alcuni addetti ai lavori, che hanno fatto trapelare notizie accurate relative a Nintendo in passato, tra cui Jon Cartwright di GameXplain e Direct-Feed Games, potrebbero ...

Metroid Prime Trilogy per Switch compare nei listini di un rivenditore svedese : Stando a quanto riportato da MyNintendonews, un rivenditore svedese di nome Inet ha pubblicato sui propri listini Metroid Prime Trilogy per Nintendo Switch. Con le numerosi voci online che suggeriscono il reveal di Metroid Prime 4 ai The Game Awards 2018, una versione rinnovata dell'iconica trilogia di videogiochi sarebbe molto gradita dai fan, tuttavia dovremo aspettare e vedere cosa accadrà giovedì sera.In un successivo aggiornamento, un ...