Maltempo | Ciclone Polare al Sud | Basilicata sommersa dalla NEVE | piogge torrenziali e

Allerta Meteo - il Ciclone Polare si è spostato sullo Jonio : adesso arriva più freddo - altre 24 ore di forte Maltempo e neve al Sud [MAPPE] : 1/29 Il Ciclone Polare nel suo culmine durante la giornata di ieri: ha raggiunto i ...

Il ciclone mediterraneo insiste sulle due Isole Maggiori - Maltempo sulla costa Adriatica e al Sud : Roma - Dopo aver interessato la Sardegna con venti a tratti tempestosi e bufere di neve dai 400-500m in particolare sul nuorese, il ciclone mediterraneo si è portato di gran carrierea a Sud della Sicilia, rinnovando condizioni di maltempo su gran parte delle regioni meridionali e marginalmente il medio versante Adriatico, dove avremmo rovesci e temporali sparsi con neve in genere dai 500-1000m ma a tratti più in basso durante i ...

Maltempo - Ciclone Polare al Sud : bufere di neve nella notte sull’Appennino fino a bassa quota - nubifragi sulle coste [LIVE] : 1/16 ...

Ciclone Polare - Maltempo in Sardegna : a Nuoro attivati i piani di emergenza : Sardegna nel vortice del Ciclone Polare, con forte maltempo e nevicate. La Direzione della Asl di Nuoro è impegnata per la piena attuazione dei due piani di emergenza per condizioni meteorologiche avverse per tutto il territorio di propria competenza. In particolare, per quanto riguarda l’area più critica, comprendente 13 Comuni montani, si segnalano le azioni poste in essere dal Distretto Socio Sanitario di Sorgono con l’attivazione ...

Ciclone Polare - forte Maltempo in Sardegna : chiusa la SS389 per allagamento : Continuano i disagi relativi al maltempo in Sardegna, a causa del Ciclone Polare che sta interessando l’Italia. La strada statale 389 “di Budduso’ e del Correboi” è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra il km 32,000 e il km 35,000, a causa di allagamento, all’interno dei territori comunali di Budduso’ e Ala’ dei Sardi, in provincia di Sassari. L’allagamento si è verificato ...

Allerta Meteo - il Ciclone Polare “Klaus” sempre più vicino al Sud : iniziano le 48 ore “clou” di Maltempo e neve [LIVE] : 1/7 ...

Ciclone mediterraneo - Maltempo - neve e temporali si spostano verso le Adriatiche e al Sud : Roma - L'intenso impulso polare proveniente dalla Groenlandia ha raggiunto il mediterraneo centro-occidentale dando vita ad una profondo vortice depressionario ( Ciclone mediterraneo ) in queste ore posizionato tra le Isole Maggiori. Nevicate copiose hanno già interessato il basso Piemonte, l'Appennino settentrionale, l'entroterra ligure ma anche la costa in particolare tra savonese e genovese. GIOVEDI' - Il maltempo ( ...

Meteo : profondo ciclone extra-tropicale nel mar Tirreno - spirale carica di Maltempo. Rischio venti intensi : Com'era nelle attese l'aria fredda di origine artica giunta ieri nel Mediterraneo ha scavato un profondo vortice di bassa pressione nel cuore del Mediterraneo, esattamente poco a nord della Sardegna...

Allerta Meteo - Ciclone Polare sull’Italia : tanta neve e forte Maltempo al Centro/Sud - l’avviso ufficiale della protezione civile : Allerta Meteo – L’arrivo di un nuovo impulso nord-atlantico determinerà sull’Italia condizioni di tempo perturbato, con nevicate nelle zone interne del Centro-Sud, accompagnate da un consistente rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori ...

Meteo - sull'Italia arriva il ciclone Medicane : porta Maltempo - gelo e neve : Mancano pochissime ore alla formazione del temuto ciclone Medicane (dall'unione delle due parole inglesi mediterranean e hurricane). Secondo quanto riporta ilMeteo.it l'Italia...

Allerta Meteo - “Ciclone Polare” in formazione nel Tirreno : mappe mostruose per il Sud - sarà una “Bomba” di Maltempo e neve : 1/47 ...

Allerta Meteo - “Ciclone Polare” sull’Italia tra 23 e 25 Gennaio : forte Maltempo e tanta NEVE fino a bassa quota [MAPPE e DETTAGLI] : 1/8 ...

Previsioni Meteo Natale - la tendenza a medio e lungo termine : tra Anticiclone delle Azzorre e incursioni fredde foriere di Maltempo e nevicate : 1/11 ...

Meteo - ciclone di Santa Lucia in arrivo sull'Italia : torna il Maltempo : Meteo, ciclone di Santa Lucia in arrivo sull'Italia: torna il maltempo. Come riporta ilMeteo.it importanti novità riguardanti l?ondata di freddo in arrivo per i prossimi giorni...