«Fast and Furious» | arriva lo spin-off tutto al femminile

In arrivo uno spin-off al femminile di Fast and Furious : Con 5 miliardi di dollari totalizzati al botteghino e otto film all’attivo, Fast and Furious è una delle saghe cinematografiche più lucrose degli ultimi anni. E l’obiettivo della major Universal è quello di sfruttare al massimo le sue potenzialità. Negli scorsi mesi è stato già ufficializzato uno spin-off, Hobbs and Shaw, che si concentrerà sui personaggi interpretati da Dwayne Johnson e Jason Statham (pellicola nata anche per ...

Toyota Supra è sempre più «Fast and furious» : Da quando nel 2002 la Toyota GR Supra era uscita di produzione si è parlato di un suo ritorno praticamente tutti gli anni, ma invano fino al 2014, quando la Casa giapponese ha presentato la FT-1 concept, annunciando poco dopo che la nuova coupé sportiva ad alte prestazioni sarebbe stata realizzata insieme a BMW. Se pensata che «incrociare» la scuola ingegneristica giapponese sia una sorta di sacrilegio, sappiate che di questi tempi, dove la ...

Brexit - chef Giorgio Locatelli : “C’è grande incertezza - Londra ne soffrirà. Immigrazione? Fastidioso sentirne parlare male” : Giorgio Locatelli, chef italiano a Londra e nuovo giudice di Masterchef Italia, è stato ospite della redazione de Ilfattoquotidiano.it. Un’occasione per trattare il tema della Brexit raccontando il punto di vista di un imprenditore italiano attivo da molti anni nel Regno Unito. “Io sono ancora italiano – spiega – anche se sono arrivato in Inghilterra nel 1985. Abbiamo vissuto 25 anni di Europa sentendo ogni giorno ...

Ecografia di un getto a bozzolo “Fast and furious” : In uno studio pubblicato sulla rivista Nature, un gruppo di astronomi guidato dall’italiano Luca Izzo dell’Instituto de Astrofísica de Andalucía e associato INAF presso l’Osservatorio di Capodimonte, riporta l’osservazione di GRB 171205A, uno dei più vicini lampi di raggi gamma (o GRB, dall’inglese gamma ray burst) mai osservati, associato alla supernova SN 2017iuk. Il team, di cui fanno parte numerosi ricercatori dell’Istituto Nazionale di ...

McDonald’s - addio al Big Mac in Europa : il colosso del Fast food ha perso la battaglia legale contro una catena irlandese : Niente più Big Mac nei McDonald’s europei. Dopo quasi quattro anni di battaglia legale infatti, il colosso del fast food americano ha perso la battaglia legale contro una catena di ristoranti irlandesi, la Supermacs, e non potrà quindi più usare in Europa il nome “Big Mac”, quello del più celebre panino della casa, inventato dal franchiser italoamericano Jim Delligatti. A stabilirlo è stato l’Ufficio dell’Unione europea per la ...

Venduta la casa del delitto Kercher : diventerà un bed and breakFast : Venduta la villetta dove morì Meredith Nel novembre del 2007 si consumò tra le sue mura uno degli omicidi più famosi della storia della cronaca nera italiana: quello della studentessa inglese ...

Fast and Furios Live chiude - ecco le 10 auto da comprare all'asta : Quando nel 2001 uscì nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il primo Fast and Furious, in pochissimi avrebbero pensate che quel film avrebbe dato vita a una saga ancora in corso e soprattutto di grande successo. Oggi il franchise dedicato alle corse clandestine - anche se poi negli anni è diventato un mix di diversi generi - conta ben otto capitoli, l'ultimo dei quali uscito nel 2017. Fast and Furious 9 è atteso nei cinema americani per ...

Meredith - la casa dove è avvenuto il delitto potrebbe diventare un bed and breakFast : Meredith Kercher era una studentessa inglese in Italia nell'ambito del progetto Erasmus dell'Università di Perugia. La ragazza era stata trovata morta con la gola tagliata all'interno della casa di Perugia, che condivideva con altri studenti. Questo omicidio aveva sollevato un polverone enorme e il processo, particolarmente travagliato, aveva avuto una risonanza mediatica enorme. In primo grado erano stati condannati Amanda Knox e l'italiano ...

Omicidio Meredith - la villetta in cui fu uccisa potrebbe diventare un bed and breakFast con museo del crimine : La villetta in cui è stata uccisa Meredith Kercher è stata venduta e potrebbe diventare addirittura un museo del crimine. Lo afferma Il Messaggero riportando alcune indicazioni che riguarderebbero l’acquirente, un bancario pescarese cinquantenne, che alcuni giorni fa avrebbe avanzato una proposta di acquisto da 295mila euro, accettata dalla controparte. Sempre secondo il quotidiano romano la villetta di via della Pergola, dove il 1 novembre 2007 ...

'Sarà un bed and breakFast la villetta del delitto Meredith' : PERUGIA - La casa di Perugia dove venne uccisa Meredith Kercher, di nuovo in vendita già da qualche tempo, diventerà un bed and breakfast. Lo scrive sulle pagine umbre Il Messaggero . Per il ...

Meredith - la casa del delitto di Perugia diventerà un bed and breakFast : Le mura che videro l'assassinio della studentessa inglese Meredith Kercher potrebbero ospitare altri studenti e stranieri in visita. L'intenzione dell'aspirante proprietario della villetta di via della Pergola a Perugia, un bancario di Pescara, è quella di adibirla all'uso di Bed and breakfast.Continua a leggere

"Sarà un bed and breakFast la villetta del delitto Meredith" : Perugia, l'offerta di un bancario pesarese per poco meno di 300mila euro. La casa è stata completamente rinnovata dopo l'omicidio di 11 anni fa

Auto elettriche - arriva “FastCharge” : un grande passo verso il futuro [GALLERY] : 1/5 ...

5G - Fastweb si allea con la spagnola Cellnex per espandere le future reti : (Foto: Fastweb) È sempre più evidente che la gestione di reti 5G e delle relative infrastrutture per il controllo e la diffusione della connessione veloce sia ormai il punto cruciale su cui si gioca il futuro delle compagnie di telecomunicazioni. E mentre Vodafone lancia la sua rete ultraveloce a Milano, tra la spagnola Cellnex e Fastweb nasce una partnership per la realizzare una rete mobile di nuova generazione in Italia. Nell’accordo si ...