Unità | l’ex editore vince la causa contro il giornalista Massimo Franchi “Non ci fu

(Di giovedì 24 gennaio 2019) L’dell’ha vinto lailche aveva contestato in giudizio un provvedimento disciplinare e una presunta azione discriminatoria dell’azienda editrice nei suoi confronti. È la società editrice Piesse a rendere noto che, con la sentenza del 22 gennaio 2019, la sezione lavoro del tribunale di Roma ha condannato il, oggi collaboratore del Manifesto, anche a pagare le spese legali all’. Per il giudice Angela Damiani, infatti,ha “gettato discredito sull’azienda editoriale e sul giornale ledendone l’immagine presso i suoi lettori”, come si legge nelle motivazioni della sentenza.Nell’ottobre 2015, a scatenare il caso sono due tweet scritti dal cronista bolognese in polemica con il giornale. Tema: il rapporto con l’eredità politica di Enrico Berlinguer, a suo dire ...