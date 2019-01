Space for Europe | European Space in the world | conclusa la conferenza a Bruxelles

Dreams ci permette di dare forma a ciò che vogliamo - anche a Dead Space : Dreams è l'esclusiva Media Molecule per PS4 che ci permette di dare letteralmente forma alla nostra fantasia su schermo, un po' come ha fatto Little Big Planet in passato, ma questa volta spingendosi anche oltre.Come riporta VG247 infatti, un giocatore è riuscito a ricreare niente meno che Dead Space in Dreams. Realizzare lavori e livelli sbalorditivi è possibile, e questo darà libero sfogo a tutti gli appassionati dalla fervida ...

Spazio : la “Space Force” di Trump diventa protagonista di una serie su Netflix : La “Space Force“, la forza armata spaziale annunciata da Trump lo scorso agosto, diventa protagonista di una serie su Netflix: si tratterà di una serie comica, incentrata sulla “6ª divisione delle forze armate degli Stati Uniti“, il cui scopo è, tra le altre cose, “difendere i satelliti dagli attacchi“. L'articolo Spazio: la “Space Force” di Trump diventa protagonista di una serie su Netflix sembra ...

Space Force - il programma spaziale di Trump diventa una comedy con Steve Carell : Il 18 giugno dello scorso anno il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la creazione di una forza speciale per l'esplorazione dello spazio. Sette mesi dopo Netflix annuncia lo sviluppo di una serie tv comedy che racconterà questa missione.Space Force sarà una cosiddetta "comedy lavorativa", una serie tv commedia ambientata in un luogo di lavoro, incentrata sulle persone che vengono incaricate dal governo federale di dar ...

Kevin Spacey formalmente incriminato per abusi sessuali : L'attore statunitense Kevin Spacey è stato formalmente incriminato oggi per violenza sessuale e si trova in condizione di libertà su cauzione dopo una breve udienza a Nantucket, nel Massachusetts. Durante l'udienza odierna l'attore non ha preso la parola ma secondo alcuni media locali si sarebbe dichiarato non colpevole, conformemente a quanto annunciato alla vigilia.

Frank Underwood è il migliore avvocato di Kevin Spacey. Forse l’unico possibile : L’ultima volta che Kevin Spacey ha pubblicato qualcosa su Twitter era il 29 ottobre dell’anno scorso. Si scusava con Anthony Rapp, qualunque cosa gli avesse fatto, anni fa (pare gli avesse offerto molti drink a una festa e poi lo avesse portato in una camera d’albergo per farci sesso, senza riuscirc

Kevin Spacey formalmente accusato di aggressione sessuale rompe il silenzio : 'Non pagherò per ciò che non ho fatto' Video : Kevin Spacey rompe un silenzio durato un anno proprio mentre i media Usa danno la notizia che sarà formalmente accusato di aggressione sessuale ai danni di un ragazzo di 18 anni denunciata dalla madre,...

Fortnite : a Lucca un punto vendita Space One riduce le vendite di ricariche digitali per combattere la ludopatia : La ludopatia, specie se minorile, è davvero una brutta piaga, combattuta nei centri specializzati a suon psicologi e psichiatri esperti.Ebbene, come possiamo vedere sulla loro pagina Facebook, un punto vendita Space One sito a Lucca ha pensato bene di ridurre la vendita delle ricariche digitali con l'intento di non contribuire alla diffusione di questa piaga, e di dare un chiaro messaggio di sensibilizzazione ai giocatori e genitori in primis.I ...

Space Force USA : a breve la firma di Trump per creare il Comando Spaziale statunitense : Il Presidente Donald Trump dovrebbe presto firmare un decreto per creare lo Space Command, il Comando Spaziale statunitense che organizzerà e migliorerà le vaste operazioni dell’esercito nello spazio, secondo quanto riferito dalle autorità. L’ordine di Trump è separato dall’obiettivo, espresso più volte, di creare una Space Force come un ramo indipendente del servizio armato, ma è considerato come un passo proprio in questa direzione. Questo ...