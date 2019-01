Osvaldo | ' Alla Juve le regole sono una questione d' immagine del club'

Osvaldo - dal calcio alla musica : "Quanto guadagno? A volte ci rimetto. Non vado in tv a parlare male della madre dei miei figli" : "Quanto guadagno come musicista? A volte ci rimetto”. Pablo Daniel Osvaldo ci scherza su e per la prima volta parla in una tv italiana della sua nuova vita, dopo che nel settembre 2016 decise di appendere gli scarpini al chiodo per mettere in piedi la band rock “Barrio Viejo”.L’ex calciatore di Roma, Fiorentina e Inter sceglie calciomercato-L’Originale per raccontarsi. Pallone, ma anche vita privata. “La musica per me è un inizio, un ...