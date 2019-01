Michelle Hunziker - la decisione per le figlie Sole e Celeste. E la rinuncia a Celentano

Aurora Ramazzotti - teneri auguri a mamma Michelle Hunziker : «Nessuno ti amerà mai quanto me» Video : Michelle Hunziker compie 42 anni e la figlia Aurora Ramazzotti le dedica un commovente Video su Instagram. Dopo la prima battuta iniziale, in cui le dice scherzando «che sta perdendo...

Michelle Hunziker - la decisione per le figlie Sole e Celeste. Perché “Aurora ne ha sofferto” : Michelle Hunziker non l’aveva mai confidato prima. Non aveva mai detto che la sua primogenita, Aurora Ramazzotti, quando era piccola ha sofferto nel vedere il suo volto pixelato nelle fotografie, Perché era come se non esistesse. Ed è questo motivo, per non ripetere lo stesso errore che a quanto pare ha fatto soffrire molto la figlia nata dall’unione con Eros Ramzzotti, che la conduttrice e showgirl ha deciso di mostrare Sole e Celeste, le altre ...

Buon compleanno a Michelle Hunziker - oggi compie 42 anni (VIDEO) : Tanti auguri di Buon compleanno a Michelle Hunziker, che oggi compie 42 anni.La svizzera più amata d'Italia è nata a Lugano il 24 gennaio 1977, ed ha abitato in Svizzera fino all'età di 17 anni prima di trasferirsi a Bologna con la mamma.prosegui la letturaBuon compleanno a Michelle Hunziker, oggi compie 42 anni (VIDEO) pubblicato su TVBlog.it 24 gennaio 2019 00:22.

Adrian - "mica scema Michelle Hunziker" : voce clamorosa sulla fuga dallo show di Celentano : Il caso televisivo che ha tenuto banco nelle ultime 24 ore (abbondanti) è quello che vede al centro Michelle Hunziker, che ha disertato (con veemente polemica) Adrian, lo show orchestrato da Adriano Celentano in due serate su Canale 5. Spettacolo al centro di infinite polemiche, sospetti e retroscen

Michelle Hunziker la sua prima foto di modella a 15 anni : Sui social Michelle Hunzike ricorda la prima volta che ha visto l’Italia e se n’è innamorata perdutamente e lo fa condividendo con i followers fotografie recuperate dal baule di famiglia. Si tratta di immagini scattate al mare quando aveva 15 anni e si divertiva a improvvisare pose ammiccanti. «Stavo giocando a fare la modella», scrive la conduttrice e showgirl. «Queste foto si legge nella didascalia che accompagna il post me le ha appena ...

Michelle Hunziker - sexy già da ragazzina : Due scatti dal passato di Michelle Hunziker mostrano come la conduttrice sia stata un"affascinante e sexy adolescente.La presentatrice, di origine svizzera, ha colto così l"occasione per parlare anche della sua terra per parte materna: la Sicilia. "Queste foto - ha scritto nella didascalia - me le ha appena spedite mia mamma dicendo che stava mettendo in ordine i suoi album... qui avevo appena compiuto 15 anni, mi trovavo per la prima volta in ...