Lele Pons | regina del web a 22 anni Le manca una telenovela | e il lago

Lele Pons - con Celoso arriva una nuova stella nel latin pop : «Sono una ragazza spontanea, con un carattere forte». Così si definisce Lele Pons, che sta spopolando con il singolo Celoso (il cui video ha superato i 190 milioni di views), candidandosi a succedere alle star del latin pop. Per quanto un po' star lo sia già, essendo molto nota come youtuber e influencer. Il segreto del suo successo? Un mix vincente di sensualità e ironia. Lele Pons è una bella ragazza, ma non ...