Il discorso di Mattarella sul razzismo : Rivolgo un saluto al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente del Consiglio, ai Vicepresidenti, alla Vicepresidente del Senato, a tutte le autorità e tutti i presenti, particolarmente ai ragazzi e ai bambini delle scuole. Sono passati settantaquattro anni dalla liberazione del campo di sterminio di Auschwitz. Eppure, nonostante il tanto tempo trascorso, l'orrore indicibile che si spalancò davanti agli occhi dei testimoni è tuttora ...

Balle Spaziali - Travaglio smonta tre fake news : è vero che Mattarella nel discorso di fine anno se l’è presa con i 5 Stelle? : È vero che Sergio Mattarella nel suo discorso di Capodanno ce l’aveva con Luigi Di Maio, con Virginia Raggi, con Danilo Toninelli, con Alfonso Bonafede, con il reddito di cittadinanza, con la legge blocca-prescrizione? È vero che questo governo, dopo tante politiche a favore dei pensionati, rapina le pensioni a milioni di anziani come mai era stato fatto prima? È vero che il reddito di cittadinanza non si farà mai oppure se si farà non ...

Sergio Mattarella - la bufala sul discorso di fine anno del Colle : cosa non torna in quel video : Il discorso di fine anno del 2018 di Sergio Mattarella è stato esaltato come uno dei più incisivi ed emozionanti, per non parlare dei numeri epocali che il Quirinale avrebbe registrato, lasciando ...

Nel suo discorso di fine anno Mattarella si è dimenticato delle donne : La politica si dimentica troppo spesso di queste stragi silenziose che avvengono nelle mure private delle case degli italiani. E quando la donna vittima di violenza trova il coraggio di denunciare ...

Sergio Mattarella - il retroscena dopo il discorso : "Rodaggio finito - ora basta sconti". M5s e Lega tremano : "Rodaggio finito, ora nessuno sconto". Sergio Mattarella con il discorso di fine anno avrebbe chiuso il periodo di "tregua" con il governo di M5s e Lega. Il retroscena del Messaggero è inquietante per Matteo Salvini e Luigi Di Maio, così come per il premier Giuseppe Conte. Il tono sobrio e pacato è

Mattarella - il discorso di fine anno e l'appello contro la violenza : 'Lo sport è un'altra cosa' : Ha chiesto al mondo del calcio e alle autorità di debellare la violenza ma al tempo stesso ha chiesto a tutti noi, alla politica e ai cittadini, di abbandonare i toni da ultras, lo scontro tra ...

Matteo Salvini “interpreta” il discorso di Mattarella : “Abbiamo riconquistato i confini” : Il messaggio di fine anno di Matteo Salvini agli italiani, dopo il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Sono contento che lui abbia cominciato il discorso parlando di sicurezza, con noi al Governo l'Italia ha dimostrato che volere e potere e abbiamo riconquistato i nostri confini".Continua a leggere

Il discorso di Sergio Mattarella : ecco il testo integrale : Sono rimasto colpito da un episodio di cronaca recente, riferito dai media. Una signora di novant'anni, sentendosi sola nella notte di Natale, ha telefonato ai Carabinieri. Ho bisogno soltanto di ...

Mattarella : boom sui social e oltre 10mln di ascolti in tv per il discorso di fine anno : Quasi un milione di ascoltatori in più rispetto all'anno scorso e boom sui social: il tradizionale discorso di fine anno del presidente della Repubblica ha raccolto quest'anno dieci milioni e 525 mila ...