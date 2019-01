‘Idda’ | un intenso romanzo della scrittrice Michela Marzano

Blastingnews

(Di giovedì 24 gennaio 2019) È la perdita, il tema che riempie le pagine di questo nuovo, pronto negli store da pochi giorni. "Perdita" è un termine già di per se pregnante. È facile trovare delle associazioni con parole o frasi, che sembrano quasi propriamente forgiate per accompagnarne il concetto: rovina; disponibilità di qualcosa venuta meno; danno; etc. Sicuramente e per completezza di dissertazione, per i più concreti, è perdita anche un progetto dove l’investimento economico superi sventuratamente il rientro. Ma, quest’ultimo caso, è decisamente lontano dagli intentiromanziera. Infatti, la sua ultima fatica dal titolo lapidario, “Idda” (Einaudi, pag. 235) pubblicato il 22 gennaio 2019, ha come fil rouge sotterraneo l’astrazione di perdita poiché mancanza.Quando la vita sbiadisce Si è parlato di mancanza perché le persone sono fatte in maniera olistica: la sommatoria di tutte ...