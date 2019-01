Huawei Mate 20 Pro si aggiorna con le patch di gennaio | la Modalità Super Macro e altre

Spiazza tutti Huawei Mate 10 Pro TIM : già il 23 gennaio con EMUI 9 in Italia : Prima del previsto, qui in Italia, l'aggiornamento con cui è possibile toccare con mano EMUI 9 e Android Pie a bordo di un Huawei Mate 10 Pro TIM. Alcuni giorni fa vi avevamo riportato alcuni riscontri da parte della compagnia telefonica, che su Twitter aveva anticipato il rilascio dell'upgrade entro la fine di gennaio come probabilmente ricorderete tramite il nostro report. Ebbene, al contrario di quanto riscontrato in altre circostanze, ...

Rinnovato fuori tutto nel volantino Unieuro : sconto su Huawei Mate 20 - Samsung Galaxy S9 Plus e iPhone 6S : Il volantino Unieuro si rinnova con un nuovo fuori tutto, sempre nella sue Winter Edition. Le promozioni servite su un piatto d'argento partiranno questo venerdì 25 gennaio e termineranno il prossimo 15 febbraio. Per chi è in cerca di uno smartphone si tratterà dunque dell'occasione ideale per un acquisto utile per San Valentino magari: i device (in particolare) su cui vale la pena porre la propria attenzione sono il Huawei Mate 20, il Samsung ...

Inaspettati migliori smartphone per i selfie : Huawei Mate 20 Pro e P20 Pro sprofondano : Quali sono i migliori smartphone per selfie, con una resa della fotocamera frontale eccellente per i nostri autoritratti o le foto tra amici? Possiamo equiparare le classifiche delle migliori fotocamere principali con quelle dei sensori presenti sopra il display? Certo che no e gli esperti DxOMark hanno dimostrato come tra le due componenti possa esserci un divario notevole. Solo qualche giorno fa, abbiamo segnalato come nell'olimpo dei ...

Al passo Huawei Mate10 Lite con la patch di gennaio : corposo aggiornamento ma senza sorpresa : Il Huawei Mate 10 Lite compie un nuovo deciso passo in avanti con l'ultimissimo aggiornamento pensato per il modello RNE-L21. Sto parlando del firmware siglato con build 339 la cui distribuzione è appena partita in Europa. Il pacchetto software, come pure riferito, possiede la patch di sicurezza riferita al mese corrente ma cerchiamo di anche di scovare al suo interno altre novità, se presenti. La prima diffusione dell'update è documentata ...

Almeno quattro novità per Huawei Mate 20 Lite con B137 : niente EMUI 9 - ma patch promossa : Ci apprestiamo a vivere settimane molto intense per gli utenti che in questi mesi hanno deciso di acquistare un Huawei Mate 20 Lite. Come vi abbiamo riportato pochi giorni fa attraverso un articolo "dedicato", infatti, in Cina è scattata ufficialmente la beta che tra non molto dovrebbe consentire a tutti di installare l'aggiornamento con la nuova interfaccia EMUI 9 e Android Pie. Stando Almeno agli standard del produttore asiatico. Insomma, ...

Spettacolari foto con Huawei Mate 20 Pro ma non superiori al P20 Pro : il giudizio DxOMark : C'è un giudizio definitivo sulle foto con Huawei Mate 20 Pro? Possono essere considerate migliori di quelle ottenute con il più "vecchio" Huawei P20 Pro? Si aspettava da tempo una valutazione finale dei due comparti fotografici e l'autorevole giudizio degli esperti è DxOMark è giunto proprio in queste ore, come comunicato sul relativo sito degli esperti. Il risultato è, per certi aspetti inatteso, in quanto ci si aspettava una concreta ...

Huawei Mate 20 Pro è il re della fotografia secondo DxOMark : secondo DxOMark la fotocamera di Huawei Mate 20 Pro vale esattamente come quella di Huawei P20 Pro, sotto tutti i punti di vista. L'articolo Huawei Mate 20 Pro è il re della fotografia secondo DxOMark proviene da TuttoAndroid.

Vigorose offerte Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite su Amazon il 18 gennaio : Le offerte Amazon relative a Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite non si fanno attendere, e tornano puntuali anche nella giornata del 18 gennaio. Stiamo parlando di due device che non hanno bisogno di presentazioni, e che spopolano presso il pubblico per il rapporto qualità/prezzo che li caratterizza. Partiamo da Huawei P20 Lite, la versione più economica del top di gamma della serie P, che l'e-commerce di Jeff Bezos propone in offerta a 230 euro, ...

Meglio Huawei Mate 20 Pro di P20 P20? DxOMark non la pensa così : pensavate che Huawei Mate 20 Pro avrebbe stracciato P20 Pro? Non è stato così, almeno secondo i test svolti da DxOMark, che, nonostante l'annuncio da parte del produttore cinese circa l'assenza del suo ultimo top di gamma nelle tabelle del noto laboratorio per via del punteggio fin troppo alto che avrebbe ottenuto (facendo sfigurare tutti gli altri smartphone, compresi quelli proprietari), ha voluto analizzare comunque le prestazioni ...

Huawei Mate 20 X e i falsi sample - ma stavolta Huawei non c’entra : Huawei Mate 20X è il protagonista involontario di una nuova gaffe, che vede nuovamente coinvolta una fotocamera DSLR usata per i sample. L'articolo Huawei Mate 20 X e i falsi sample, ma stavolta Huawei non c’entra proviene da TuttoAndroid.

Pochissimi giorni per installare EMUI 9 su Huawei Mate 10 Pro TIM : lo conferma l’operatore : Stanno arrivando proprio in queste ore alcune segnalazioni importanti per gli utenti che dispongono di un Huawei Mate 10 Pro, almeno per quanto riguarda la versione marchiata TIM. Se per il modello no brand lo stato dei lavori per assicurare al pubblico l'aggiornamento contenente Android Pie ed EMUI 9 è in fase avanzata, secondo le ultime notizie che vi abbiamo riportato anche ad inizio 2019, fino ad oggi non avevamo ancora ricevuto feedback ...

Ad un passo da EMUI 9 su Huawei Mate 20 Lite : beta partita in Cina e i tempi per l’Italia? : Il riscatto della fascia media di smartphoneè compiuto: EMUI 9 su Huawei Mate 20 Lite non è affatto lontana e buone notizie in merito all'aggiornamento tanto atteso giungono direttamente dalla madre patria del produttore Huawei e dunque dalla Cina. Il programma beta per l'aggiornamento è appena partito proprio per il device in questione che, a questo punto per esperienza software, avrà meno da invidiare ai colleghi della stessa serie Mate 20 e ...

Vodafone tra regali ai clienti cinesi - nuovi anticipi per Huawei Mate 20/Pro e rate zero : Vodafone regala traffico extra ai propri clienti nati in Cina e migliora le condizioni di acquisto rateale di Huawei Mate 20 e Huawei Mate 20 Pro. L'articolo Vodafone tra regali ai clienti cinesi, nuovi anticipi per Huawei Mate 20/Pro e rate zero proviene da TuttoAndroid.

Al ribasso Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro : da 4.99 euro/mese con Vodafone : Si aggiorna il prezzo d'acquisto di Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro con Vodafone, che, a partire dal 17 gennaio, prevedono un contributo iniziale di minore entità. Il primo dei due, per gli utenti che hanno scelto le offerte Vodafone One Pro, Vodafone One Pro Tv e Shake Remix Unlimited ed Unlimited X4 Pro Full Pack, ha un costo di 14.99 euro/mese per 30 mesi, con un contributo iniziale di 49.99 euro, ed un eventuale recesso anticipato di 300 ...