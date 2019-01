Higuain | “Un sogno giocare in Premier e con Sarri”

ilfogliettone

: Ufficiale: Gonzalo #Higuain è un nuovo attaccante del #Chelsea ? - DiMarzio : Ufficiale: Gonzalo #Higuain è un nuovo attaccante del #Chelsea ? - MaxCallegari : Troppo emotivo e poco coraggioso quando sale la pressione: non è mai stato e non sarà mai un leader. Non più al top… - UEFAcom_it : ???? Ora è ufficiale: @G_Higuain è un giocatore del @ChelseaFC ?? ?? Con il #Pipita al centro dell'attacco, la squadra… -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) "ine' una opportunita' che non potevo perdere": si presenta cosi' Gonzalo, neo attaccante del Chelsea, nell'intervista al sito del club londinese. "Sono davvero entusiasta di essere qui, di lavorare di nuovo con Maurizio Sarri e di essere in un club con cosi' tanta storia - ha aggiunto il 'Pipita' - Sono davvero felice di aver completato il trasferimento e spero di raggiungere tutti gli obiettivi che il club si e' prefissato da qui alla fine della stagione".si e' definito "un giocatore che cerca sempre di migliorare, giorno dopo giorno. Penso che la cosa piu' importante sia essere umili, anche quando si commettono errori. Non sono una persona a cui piace parlare troppo di se' stesso, ma sono una persona che cerca di migliorare e di ottenere il meglio, per se' e il club". A convincerlo del trasferimento ha giocato un ruolo fondamentale il suo ex ...