Appalto del verde e lavoratori Il dibattito potrebbe spostarsi in consiglio comunale

Frode nell'Appalto piscine : tutti gli indagati e i dettagli Aosta -La Procura contesta l'ipotesi di reato a due rappresentanti della "... : A poche ore dalla notizia delle quattro denunce per una presunta Frode nell'appalto per la gestione 2017-2027 delle piscine regionali di Aosta, Verrès e Pré-Saint-Didier, emergono i primi dettagli ...

Risoluzione per inadempimento del contratto di Appalto con opera non ultimata : Cassazione del 31.10.2018 n. 27994 le disposizioni in tema di inadempimento dell'appalto ex art. 1667, 1668, 1669 cc, integrano ma non escludono l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale ex art. 1453 e 1455 cc, laddove non ricorrano i presupposti della disciplina speciale che presuppone l'avvenuta ultimazione dell'opera.Continua a leggere

Danimarca : Arriva vince l'Appalto per la gestione della rete ferroviaria : Arriva ottiene per la terza volta consecutiva il contratto per la gestione della rete ferroviaria danese. Il contratto, che inizierà nel 2020 e durerà fino al 2028, prevede la gestione di otto linee ...

Cambia la ditta dell'Appalto e lui perde il lavoro perché in malattia : BOLZANO . Si trova momentaneamente senza lavoro perché al momento del passaggio da una ditta all'altra di un appalto affidato da Poste italiane, si trovava in malattia ed era ricoverato in ospedale ...