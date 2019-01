Acquedotto Pugliese | al via iter per potenziamento reti in tarantino

GdF Bari : 2 ordinanze misura cautelare per truffa aggravata in danno Acquedotto Pugliese Spa : Nella mattinata di oggi, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Bari , militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari hanno dato ...

Maltempo - rischio rottura dei contatori : l’Acquedotto Pugliese intensifica le attività : Dopo l’arrivo del Maltempo in tutta regione, Acquedotto Pugliese ha intensificato le attività di prevenzione nella vasta e capillare rete dei suoi impianti idrici, fognari e di depurazione. L’obiettivo è quello di non far mancare l’acqua nelle abitazioni dei cittadini serviti dalla società e di non registrare azioni di interruzione nel funzionamento degli impianti di depurazione. “Rinnovo l’invito ai nostri clienti ...