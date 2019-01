Salvini | Abbiamo prove di contatti tra ong e trafficanti

Migranti - Salvini : «Abbiamo nuove prove di contatti tra alcune Ong e i trafficanti di esseri umani» : «Noi continuiamo, abbiamo appena approvato la proroga e anche se i numeri dicono che non conviene all'Italia, noi andiamo avanti». Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo...

Gino Strada : "Emergency non partecipa a 'mangiatoie' : abbiamo bilanci trasparenti. Salvini parla senza sapere" : Matteo Salvini contro le Ong, ancora una volta. A rispondere al vicepremier questa volta arriva uno dei volti simbolo delle organizzazioni non governative: Gino Strada, storico fondatore di Emergency.Non so se sia l'unico motivo, ma sicuramente abbiamo toccato tanti interessi e tolto tanti soldi ai mangioni del business dell'immigrazione clandestina. Comunque, mi attacchino pure, dall'Italia e dall'estero, non ho paura, io vado avanti. Grazie di ...

Reddito - Di Battista : "Abbiamo costretto Salvini". Sala : "Non conoscono il mondo del lavoro" : Il Reddito di cittadinanza è: "Una rivoluzione nel mondo del lavoro". Parola di Luigi Di Maio che spiega come la misura non sia "solo un'erogazione di soldi a chi è in difficoltà, ma anche un percorso nuovo" per cercare un’occupazione. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico ne ha parlato all'evento organizzato oggi dal M5S sul Reddito di cittadinanza. "D'ora in poi, chi non ha nulla avrà almeno 780 euro" assicura Di Maio secondo ...

Migranti - Salvini : “Quanti ne accogliamo? Zero - abbiamo già dato. Porti chiusi per i trafficanti”. Poi attacca i sindaci : “Quanti Migranti accogliamo? Zero. abbiamo già dato”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini durante una diretta Facebook. “Su questa scrivania ho firmato il permesso di arrivare in Italia a centinaia di donne e bambini, riconosciuti in fuga da associazioni serie, e che avranno in Italia il loro futuro. Poi basta: per i trafficanti di esseri umani i Porti italiani sono, erano e saranno chiusi. Grazie a questo traffico gli ...

Sea Watch - Salvini : "Quanti ne accogliamo? Zero - abbiamo già dato" - : Il ministro dell'Interno su Facebook è tornato sul caso delle navi con 49 migranti bloccate in mare. Intanto Di Maio: "Decide l'intero governo. Donne e bambini vanno tutelati". Toninelli: "Non ho ...

Migranti - Salvini : “Quanti ne accogliamo? Zero - abbiamo già dato”. Di Maio : decide il governo : «Quanti Migranti accogliamo? Zero. abbiamo già dato». Il vicepremier Matteo Salvini durante una diretta Facebook dal Viminale sul suo profilo ribadisce ancora una volta la sua posizione: «Se cediamo il 6 gennaio, domani siamo daccapo, e poi l’8 gennaio, il 9 gennaio e ancora e i gli scafisti tornano a far quattrini e le Ong che non rispettano norme...

Salvini - il bilancio del 2018 : «Sui migranti abbiamo riconquistato i nostri confini» : «Più sicurezza, più lavoro, più attenzione agli ultimi, diritto alla salute, allo studio e ad uno sport sano e civile, un'Europa diversa più attenta ai cittadini e non più schiava della finanza e ...

Matteo Salvini “interpreta” il discorso di Mattarella : “Abbiamo riconquistato i confini” : Il messaggio di fine anno di Matteo Salvini agli italiani, dopo il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Sono contento che lui abbia cominciato il discorso parlando di sicurezza, con noi al Governo l'Italia ha dimostrato che volere e potere e abbiamo riconquistato i nostri confini".Continua a leggere

Salvini : 'Migranti - abbiamo mostrato che volere é potere' : "Più sicurezza, più lavoro, più attenzione agli ultimi, diritto alla salute, allo studio e ad uno sport sano e civile, un'Europa diversa più attenta ai cittadini e non più schiava della finanza e ...

Manovra - testo alla Camera per l’ok definitivo. Salvini : “Via libera solo il 29 dicembre perché abbiamo combattuto” : “perché approviamo la Manovra il 29 dicembre? perché dopo anni c’è un governo che ha trattato con l’Europa ed ha combattuto. In passato le approvavano prima perché tagliavano e Bruxelles era contenta. Noi con questa Manovra rimettiamo quasi 20 miliardi di euro nelle tasche degli italiani”. Matteo Salvini motiva così i tempi – lunghi – dell’approvazione della legge di bilancio, che dopo il voto di fiducia al ...

Salvini - abbiamo un problema : Undici mesi e un centinaio di km. Tanto passa dall'omicidio di Pamela che segnò, complice la pronta ed efficace reazione all'efferato delitto della 18enne romana, l'inizio dell'ascesa dell'uomo d'ordine Salvini, all'agguato di Natale al fratello sotto protezione di un importante pentito di 'ndrangheta, la prima vera falla del sistema Salvini da ministro dell'Interno.Undici mesi e un centinaio di km in cui corre tutta la traiettoria del ...

La Sea Watch con 30 migranti a bordo lancia l'appello : 'Abbiamo bisogno di un porto'. Salvini : 'Adesso tocca agli altri' : 'Abbiamo bisogno di un porto sicuro' . È l' appello lanciato su twitter dalla ong Sea Watch , la cui nave si trova ora a sud-est di Lampedusa, con a bordo 33 migranti di 17 differenti nazionalità ...

Manovra - Conte : “Iva? La abbiamo ereditata”. Salvini : “Quota 100? A fine giugno” : “Noi l’Iva abbiamo ereditata e quello delle clausole di salvaguardia è un meccanismo che abbiamo scoperto, non introdotto. Ma siamo responsabili, lo abbiamo già dimostrato, gestiremo con la stessa responsabilità le clausole per il 2020-2021”. Lo ha detto Giuseppe Conte, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri sulle pesanti clausole di salvaguardia, Contenute nella Manovra, per sterilizzate gli aumenti per i ...

Salvini : non abbiamo aumentato l'Iva e non l'aumenteremo : Milano, 20 dic., askanews, - Matteo Salvini esclude un aumento dell'aliquota Iva. A chi gli ha chiesto, a margine di un incontro a Milano, se l'Iva passerà al 26,5 per cento, il vicepresidente del ...