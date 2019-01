Ricerca | Novelli | “Le scimmiette Ogm clonate sono un”arma’ contro obesità e diabete”

meteoweb.eu

: “#SEOPerWordPress”: la guida pratica di @valerionovelli all’ottimizzazione di un sito per motori di ricerca - bottadiculoit : “#SEOPerWordPress”: la guida pratica di @valerionovelli all’ottimizzazione di un sito per motori di ricerca -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Le 5Ogmin un istituto dell’Accademia cinese delle scienze di Shanghai, ‘insonni’ e con un’alterazione importante del ritmo circadiano, “potranno rivelarsi molto preziose per far progredire ladiabete,ma anche invecchiamento precoce”.A prevederlo è il genetista Giuseppe, rettore dell’Università di Roma Tor Vergata, che commenta all’Adnkronos Salute ladescritta in due articoli pubblicati online sulla rivista ‘National Science Review’.“La clonazione è una tecnica ormai assodata, come pure il gene editing, già utilizzato in Cina su embrioni umani. In questo caso a rendere molto interessante lo studio è proprio il gene ‘bloccato’ daitori, estremamente importante per il ritmo circadiano. Oltre al fatto che lo studio riguarda un mammifero ...