Nodo trivelle resta | ancora rinvii Dl Semplificazioni Costa | “Mi sfiduciano? Torno

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Ilrallenta l'iter del decreto, e torna ad agitare i rapporti tra gli azionisti di governo. All'interno della maggioranza non e'stata trovata, infatti, un'intesa su autorizzazioni e canoni e questo ha comportato una serie di sospensioni ein Senato, fino al nulla di fatto registrato in serata. Le posizioni "no distanti" e la trattativa e' stata "sospesa" almeno fino a domattina, quando si riunira' nuovamente la Capigruppo di Palazzo Madama. Cosi' fonti leghiste spiegano quanto avvenuto stasera, con le commissioni Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato - che avrebbero dovuto proseguire l'esame del decreto- sconvocate dopo il mancato accordo sul. M5s - che assicura di non intendere arretrare - e Lega hanno dunque deciso di prendersi altro tempo per provare ad arrivare a un'intesa sul tema che ...