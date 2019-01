Mette alla luce il figlio mentre aspetta l' aereo nello scalo di Fiumicino

Allarme parvovirosi - già diversi cani morti : ecco come si trasMette e i consigli per scongiurarla : Per ora la regione interessate è la Liguria, ma il rischio che la parvovirosi possa diffondersi preoccupa non solo i veterinari, ma anche i proprietari dei cani. La patologia, spesso mortale, è dovuta ad un virus che in queste settimana sta letteralmente sterminando i cani di Genova, e in particolare di Sampierdarena, della Foce e del centro storico. Secondo gli esperti potrebbe trattarsi di una forma molto aggressiva di parvovirosi canina ...

DALLA CINA/ Lao Xi : la strategia di Salvini che Mette a rischio le europee : Il destino di chi governa l'Italia , oggi Salvini, ieri Renzi, si gioca al Sud. E il Sud chiede strategie, non tattiche: di tatticismi si muore

Un nuovo Gallagher in arrivo in Shameless 9? Lo show torna dopo la pausa e riMette in moto la discesa verso gli inferi : I Gallagher al gran completo sono tornati in onda negli Usa con un nuovo episodio di Shameless 9. Per molti questo è solo l'ottavo episodio ma da quello che si è visto qualche ora fa negli Usa, è stato degno di una qualsiasi première di stagione. Vuoi per l'assenza troppo lunga, quasi tre mesi, vuoi per quello che è successo, il fatto è che i Gallagher sono tornati e la discesa verso gli inferi ha preso di nuovo vita e non solo per Fiona. Le ...

Anticipazioni Trono Classico prossima settimana : Lorenzo Mette alla prova Claudia e Giulia : Il Trono Classico di Uomini e donne è andato in onda ieri 18 gennaio, concedendo ampio spazio a Luigi Mastroianni e a quella che sembra una chiara preferenza per Giorgia. Nelle ultime puntate abbiamo assistito anche alle novità dei troni di Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli: tra loro qualcuno appare ancora molto confuso mentre altri potrebbero essere molto vicini alla scelta. Ma come si evolveranno i loro ...

Propaganda a Rigopiano. Di Maio sfila con la candidata Marcozzi - Salvini proMette 10 milioni. E l'arcivescovo se ne sta alla larga : Uno schiera la candidata. L'altro mette sul piatto i dieci milioni per le famiglie delle vittime. Luigi Di Maio e Matteo Salvini, in passerella a Rigopiano a due anni dalla tragedia in cui persero la vita 29 persone, si mescolano ai familiari. Così, in un evento fatto di lacrime e di dolore, i due leader, quello di M5s e quello della Lega, inseriscono - con una tecnica muscolare incongrua per questa occasione - l'ingrediente ...

Anticipazioni Uomini e donne : la Langella Metterà alla prova Andrea in una stalla : Teresa Langella è stata grande protagonista della puntata di Uomini e donne trasmessa ieri 17 gennaio su Canale 5. La tronista ha sorpreso tutti i presenti in studio, annunciando di essere tornata indietro sui suoi passi con Andrea Dal Corso. Il corteggiatore, infatti, le ha dato le risposte che lei andava cercando, dimostrando vero interesse nei suoi confronti e lei ha deciso di riaccoglierlo in studio. Il fatto non è piaciuto però ad Antonio ...

Riordinare alla Marie Kondo è inutile. La soluzione è sMettere di comprare cose che non ci servono. : Non è un mistero dunque che i suoi libri abbiano venduto milioni di copie in tutto il mondo, anche in Italia , dal momento che si presentano come la soluzione a portata di mano di un problema che ci ...

Sorbillo - bomba alla pizzeria di Napoli. Dentro c'era il custode - sta bene. Gino Sorbillo : «Non sMetterò di amare questa città» : Sorbillo, la storica pizzeria di Napoli, ha subito un vile attacco: una bomba è esplosa alle due del mattino davanti all'ingresso del locale in via dei Tribunali, nel cuore del centro...

Calciomercato Inter - l’Arsenal Mette alla porta Ozil e lo offre ai nerazzurri : Calciomercato Inter – Secondo quanto riportato dal Sun, Mesut Ozil sarebbe stato offerto all’Inter. Unai Emery vorrebbe riuscire a cedere il regista tedesco 30enne nel tentativo di ottenere cifre da poter reinvestire per l’acquisto centrocampista del Barcellona Denis Suarez nel corso dell’attuale sessione di Calciomercato. L’ex Real Madrid non farebbe più parte dei piani futuri […] L'articolo Calciomercato ...

De Magistris : "Salvini deve diMettersi - violata la Costituzione" I sindaci ribelli guardano alla Consulta : Prosegue lo scontro tra i sindaci ribelli e Matteo Salvini sul decreto Sicurezza. Il primo cittadino di Napoli Luigi De Magistris accusa Salvini di violare la Costituzione e lo invita a dimettersi: "il linguaggio di Salvini è indegno di un ministro dell'Interno. Sta violando apertamente la Costituzione, sulla quale ha giurato, il traditore è lui e dovrebbe dimettersi. Le sue sono politiche disumane. Senza la residenza non puoi accedere ai ...

Pupo : «Mancavo un po' dalla tv come conduttore - con "Pupi e Fornelli" torno a Mettermi alla prova» : 'Sarà per me una grande palestra e un modo per mettermi alla prova. Mancavo dalla tv a volte per mia scelta, a volte no. Pupi & Fornelli è un'opportunità per testare le mie peculiarità da conduttore'. ...

Nba : Curry ne Mette 48 e Dallas va ko - i Lakers sconfitti anche da Cleveland : Quando Curry gioca così è impossibile fermarlo. I Golden State Warriors vincono 119-114 contro Dallas grazie ai 48 punti di Steph, che chiude con 11 triple. Tutto facile per Milwaukee, che stende ...

LaunchBoard perMette di trovare rapidamente le app installate nello smartphone : LaunchBoard è un'applicazione che mette a disposizione dell'utente un'app drawer che consente di accedere più rapidamente alle applicazioni installate nello smartphone. Lo strumento permette di trovare le scorciatoie alle app digitandone le lettere iniziali, dimostrandosi utile quando sono presenti numerose applicazioni installate nel dispositivo, anziché visualizzarle tutte in più pagine. L'articolo LaunchBoard permette di trovare rapidamente ...