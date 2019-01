Google introduce novità in Google My Business per meglio connettere attività e potenziali

Google introduce nuovi pulsanti nella barra di formattazione di Gmail e propone un test per riconoscere il phishing : Google ha annunciato una serie di nuove funzionalità di Gmail sul Web relative alla finestra di composizione e una nuova opzione di download per i messaggi, mentre la sicurezza nelle email è stata presa in considerazione dall'unità Jigsaw di Google che ha pubblicato un quiz che mette alla prova le capacità degli utenti di identificare le email di phishing. L'articolo Google introduce nuovi pulsanti nella barra di formattazione di Gmail e ...

Google Duo si aggiorna alla versione 46 - introducendo i Preferiti e preparandosi a San Valentino : Il team di Google Duo ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento di questa app per dispositivi Android, portandola così alla versione 46 L'articolo Google Duo si aggiorna alla versione 46, introducendo i Preferiti e preparandosi a San Valentino proviene da TuttoAndroid.

App Google 9.5 beta introduce un inizio di modalità scura per Google Assistant : Nell'ultima versione beta di App Google, rilasciata nelle scorse ore, Google Assistant presenta delle card scure. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo App Google 9.5 beta introduce un inizio di modalità scura per Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Google Play Giochi si aggiorna alla versione 5.14 e introduce il tema scuro : Il team di Google Play Giochi ha rilasciato nelle scorse ore un nuovo aggiornamento dell'applicazione Android. Scopriamo insieme cosa cambia L'articolo Google Play Giochi si aggiorna alla versione 5.14 e introduce il tema scuro proviene da TuttoAndroid.

App Google 8.70 beta introduce alcune novità grafiche e si prepara alle notizie audio : Il team di App Google ha dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell'applicazione dedicata ai dispositivi Android, portandola alla release 8.70 L'articolo App Google 8.70 beta introduce alcune novità grafiche e si prepara alle notizie audio proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome 71 modifica l’interfaccia Duet - la riproduzione automatica - introduce nuove API e altro : Google Chrome 71 è ora disponibile per piattaforme desktop e Android con alcune modifiche importanti che riguardano in particolare l'interfaccia "Duet" e l'autoplay. Chrome 71 ha ottimizzato anche la riproduzione automatica per le pagine che utilizzano l'API Web Audio e introdotto altre modifiche minori. L'articolo Google Chrome 71 modifica l’interfaccia Duet, la riproduzione automatica, introduce nuove API e altro proviene da ...

Google Maps introduce gli hastag nelle recensioni : nelle scorse ore è stata introdotta una nuova feature che dovrebbe aiutare gli utenti Google Maps a scoprire più rapidamente i luoghi raccomandati L'articolo Google Maps introduce gli hastag nelle recensioni proviene da TuttoAndroid.