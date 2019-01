Cutrone - Higuain? conta forza squadra : ANSA, - MILANO, 23 GEN - "Il quarto posto è un obiettivo che ci poniamo: non conta la forza di uno ma di tutta la squadra. Noi ci crediamo, pensiamo partita dopo partita". Patrick Cutrone è convinto ...

Milan - Riccio : «Paquetà grande giocatore. Higuain? Cutrone è eccezionale» : Luigi Riccio , vice di Gattuso e oggi in panchina come primo allenatore per la squalifica dell'ex centrocampista, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine dell'incontro e ha commentato così ...

Live Juventus-Milan 0-0 Cutrone titolare - Higuain in panca : Dopo le polemiche sulla scelta di giocare a Gedda e la vicenda Higuain, Juventus e Milan si sfidano per aggiudicarsi la Supercoppa italiana. SEGUI LA DIRETTA - tutto è pronto:...

Juventus-Milan 0-0 La Diretta Cutrone titolare - Higuain in panchina : Dopo le polemiche sulla scelta di giocare a Gedda e la vicenda Higuain, Juventus e Milan si sfidano per aggiudicarsi la Supercoppa italiana. SEGUI LA DIRETTA - tutto è pronto:...

Milan. Gonzalo Higuain in panchina - Patrick Cutrone dal 1' : E’ addio? Gonzalo Higuain è destinato alla panchina nelle fila del Milan, con Patrick Cutrone dal 1′. Dopo il mistero

Supercoppa - Juve-Milan : Higuain in panchina - c'è Cutrone; ballottaggio Bernardeschi-Douglas Costa : Juventus e Milan stanno raggiungendo lo stadio King Abdullah di Gedda, teatro della Supercoppa. Le ultime notizie parlano di un Gonzalo Higuain destinato alla panchina tra i rossoneri, con Patrick ...

Juventus Milan - Higuain va in panchina : titolare Cutrone : Juventus Milan, Higuain non parte titolare. Supercoppa e fuga? – I timori delle ore immediatamente precedenti la finale contro la Juventus sono stati confermati. Gonzalo Higuain non farà parte della finale di Supercoppa italiana contro la Juventus o, almeno, non ne farà parte dal primo minuto. Nella tarda mattinata di oggi si è insinuato il […] L'articolo Juventus Milan, Higuain va in panchina: titolare Cutrone proviene da Serie A ...

Il giallo Higuain : niente foto - ha qualche linea di febbre. Non gioca : al suo posto Cutrone : Higuain via dal Milan dopo la Supercoppa Italiana? E alle 18.30, il Pipita scenderà in campo per la Supercoppa italiana? Le ore della vigilia di Gedda sono, quasi, un rompicapo coi cotorni del giallo ...

Supercoppa Italiana - Juventus-Milan : Cutrone titolare - Higuain va in panchina : Supercoppa Italiana, Juventus-Milan vedrà Cutrone scendere in campo dal primo minuto in quel di Gedda: Higuain in panchina Supercoppa Italiana, Juventus-Milan è alle porte. Dopo giorni di parole e polemiche, è giunto il momento di scendere in campo a Gedda e fare sul serio. Il Milan dovrà farlo senza il proprio centravanti titolare Gonzalo Higuain, alle prese con la febbre oltre che con le voci di calciomercato che lo vorrebbero ad un ...

Probabili formazioni Juventus-Milan - Supercoppa Italiana : le ultimissime novità. Higuain non gioca? Cutrone pronto : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA Supercoppa Italiana Juventus-Milan DALLE 15.30 Gonzalo Higuain sarà in campo a Jeddah per disputare la Supercoppa Italiana? Alle ore 18.30 Juventus e Milan scenderanno in campo in Arabia Saudita per contendersi il primo trofeo della stagione ma c’è un giallo riguardante l’attaccante rossonero: ieri Rino Gattuso aveva dichiarato che lo avrebbe fatto giocare ma nella foto di squadra di questa ...

Milan - Cutrone : 'Tutto chiarito con Gattuso - ho sbagliato. Bel rapporto con Higuain' : Milan, Cutrone: 'Tutto chiarito con Gattuso, ho sbagliato. Bel rapporto con Higuain' Cutrone vuole ripartire Patrick Cutrone , attaccante del Milan ha parlato ai microfoni Sky Sport partendo dal suo gesto di rabbia dopo la sostituzione di martedì contro il Bologna. Queste le sue parole: ' So di aver sbagliato magari nel nervosismo che ho avuto ed è giusto che il mister mi ...

Olympiacos-Milan 0-0 La Diretta c'è Castillejo - davanti Cutrone-Higuain : Si gioca tutto in 90 minuti il Milan, atteso all'inferno del Karaiskakis. Dopo la vittoria contro il Dudelange, e la contemporanea sconfitta dell'Olympiacos contro il Betis, i rossoneri sono ora ad un ...

Olympiacos-Milan - le formazioni ufficiali : Gattuso si affida a Cutrone e Higuain : OLYMPIACOS MILAN formazioni ufficiali – Serata da dentro o fuori per il Milan di Rino Gattuso, ultima italiana che ancora deve conoscere il suo destino europeo. Partono da una situazione di vantaggio i rossoneri, che all’andata sconfissero per 3-1 i greci e oggi proprio contro i biancorossi si giocheranno l’accesso ai sedicesimi di Europa League. […] L'articolo Olympiacos-Milan, le formazioni ufficiali: Gattuso si affida ...

Milan-Torino 0-0 La Diretta Gattuso punta su Higuain e Cutrone : Milan e Torino giocano a San Siro il posticipo domenicale e chiudono così il programma della 15a giornata di Serie A: i rossoneri vengono dalla bella vittoria in rimonta sul Parma della scorsa...