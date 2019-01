Cina | seconda gravidanza con un embrione geneticamente modificato

vanityfair

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Un’altra donna, la, è incinta di un bimbo dal Dna: lo ha confermato l’agenzia cinese Xinhua. Gli embrioni sono stati modificati dal ricercatore He Jiankui. A novembre erano nate le gemelline Lulu e Nana: il loro Dna corretto con la tecnica Crispr, che le rende più resistenti all’Aids.Neppure la notizia di questa nuova, che il dottor Hu aveva già annunciato durante una conferenza ad Hong Kong, è stata accolta positivamente dalle autorità cinesi. He è stato licenziato «con effetto immediato» dalla Southern University of Science and Technology of China di Shenzhen (SUSTech) perché avrebbe «seriamente violato» le regole della ricerca scientifica. Le sue attività di insegnamento e di ricerca sono state tutte cancellate. Il ricercatore è ai domiciliari e rischia anche di venire incriminato penalmente.I risultati dell’indagine sui suoi ...