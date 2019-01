Di Maio annuncia | «Lino Banfi rappresenterà il Governo nella commissione Unesco»

Lino Banfi nella Commissione italiana per l'Unesco : Di Maio lo annuncia all'evento del M5S : 'È una carica bellissima, Voglio portare un sorriso; le commissioni sono fatte di persone plurilaureate, ma io voglio portare un sorriso ovunque. Il mio sogno è di vedere sorridere anche mentre si fa politica', ha commentato così l’attore 82enne Lino Banfi la notizia della sua nomina a rappresentare il governo italiano all'interno della Commissione Unesco, attualmente presieduta da Franco Bernabè. L’annuncio arriva a sorpresa dal vicepremier ...

Di Maio annuncia : Lino Banfi rappresenterà l'Italia all' Unesco : Roma, 22 gen., askanews, - L'attore comico Lino Banfi rappresenterà l'Italia all'Unesco. Lo ha annunciato il vicepremier e ministro Luigi Di Maio nel corso della kermesse per festeggiare il reddito di ...

Di Maio annuncia che Lino Banfi rappresenterà l'Italia all'Unesco : Roma, 22 gen., askanews, - L'attore comico Lino Banfi rappresenterà l'Italia all'Unesco. Lo ha annunciato il vicepremier e ministro Luigi Di Maio nel corso della kermesse per festeggiare il reddito di ...

Rigopiano - due anni dopo : oggi la commemorazione. Annunciati Salvini e Di Maio : Nel pomeriggio invece l'iniziativa si sposterà a Penne dove al Palazzetto dello Sport è prevista la commemorazione con personalità del mondo dello spettacolo e della cultura, fin dall'inizio vicine ...

Di Maio annuncia : “Togliere i caselli autostradali e le concessioni ad Autostrade” : Di Maio tramite una diretta Facebook in compagnia di Di Battista, parla anche della questione autostrade “Noi non abbiamo dimenticato la promessa fatta alle vittime del Ponte Morandi e a quelle di Avellino. Noi vogliamo togliere le concessioni ad Autostrade, dobbiamo essere sempre più duri, Benetton non se l’è cavata”. Così il vicepremier Luigi Di Maio, nel corso di una diretta Facebook mentre è in auto insieme a Alessandro Di ...

Di Maio annuncia evento a sorpresa con Di Battista : "Non vi rivelo altri dettagli per evitare l'assalto della stampa" : "Domani evento a sorpresa con Alessandro Di Battista. Non vi rivelo altri dettagli anche per evitare l'assalto della stampa". Lo annunciando Facebook il vicepremier e leader del M5S Luigi Di Maio senza dare indicazioni sul luogo dell'evento ma invitando gli utenti a collegarsi domani alle 10 di mattina sul social network.In un lancio del 12 gennaio, l'Adnkronos ha scritto che i due esponenti del Movimento 5 Stelle si dovrebbero a Strasburgo per ...

Luigi Di Maio - la produzione industriale è ko ma lui annuncia l'arrivo di un 'boom economico' : Probabilmente non ve ne siete accorti. 'Ma un nuovo boom sta per arrivare'. Mica chiacchiere in libertà , o forse sì, ma il frutto del pensiero del ministro che ha la responsabilità dello sviluppo ...

Luigi Di Maio - la produzione industriale è ko ma lui annuncia l'arrivo di un "boom economico" : Probabilmente non ve ne siete accorti. «Ma un nuovo boom sta per arrivare». Mica chiacchiere in libertà (o forse sì) ma il frutto del pensiero del ministro che ha la responsabilità dello sviluppo economico del Bel Paese: Luigi Di Maio che ieri, di fronte ai segnali di recessione in arrivo dai dati d

Luigi Di Maio annuncia l'appoggio ai gilet gialli : 'Non mollate - siamo con voi. Vi diamo anche Rousseau' : ' gilet gialli , non mollate!'. A sguainare le spade è Luigi Di Maio che, forse in vista delle elezioni europee e per ottenere più consensi, sostiene il movimento francese di protesta e, dal Blog ...

Luigi Di Maio annuncia l'appoggio ai gilet gialli : "Non mollate - siamo con voi. Vi diamo anche Rousseau" : "gilet gialli, non mollate!". A sguainare le spade è Luigi Di Maio che, forse in vista delle elezioni europee e per ottenere più consensi, sostiene il movimento francese di protesta e, dal Blog delle Stelle, spiega che "dall'Italia stiamo seguendo la vostra battaglia dal giorno in cui siete comparsi

Di Maio su regola due mandati : ‘Non si toccherà mai’. E con Di Battista annuncia : ‘Taglieremo gli stipendi dei parlamentari’ : A poche ore dalle quattro espulsioni dal Movimento 5 stelle (di cui una, quella del comandante Gregorio De Falco, più dolorosa delle altre) e mentre ancora si cerca di archiviare la difficoltosa approvazione della legge di Bilancio, Luigi Di Maio ha voluto pubblicare due messaggi di fine anno rivolti direttamente agli elettori e sostenitori M5s. Il primo è comparso su Twitter nel pomeriggio del 31 dicembre: “La regola dei due mandati non è ...

Di Maio e Di Battista annunciano una legge per tagliare gli stipendi dei parlamentari : In un messaggio di auguri congiunto per il nuovo anno, il vicepremier Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista hanno promesso una legge per tagliare gli stipendi dei parlamentari. "Vi ringraziamo tutti perché ci siete stati vicino e senza di voi non saremmo andati da nessuna parte. Abbiamo ancora tante cose da fare, siamo solo alla fine dell'inizio. Ieri sera vi abbiamo promesso che vi regaleremo una bella legge per ...

Salvini e Di Maio esultano - ma sulla manovra continua lo scontro. Pd e sindacati annunciano manifestazioni : Dopo il tour de force in Senato, la manovra si avvia al passaggio conclusivo alla Camera, di nuovo in tempi strettissimi. Le opposizioni continuano ad attaccare -

Di Battista annuncia l’immediata partenza per l’Italia (VIDEO). Di Maio passerà con lui le vacanze : Lo annuncia proprio il diretto interessato, lo fa tramite un video diretta Alessandro Di Battista Di Maio candida “Diba” alle Europee Di Battista? “Io non vedo l’ora che torni”, lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio, intervistato da Fortune Italia, che lancia l’ex compagno di battaglie in campo per le elezioni europee. “In questi anni ci siamo aiutati a vicenda e spero prima di tutto torni a vivere in ...