Biglietti in prevendita per l’anteprima del tour di Paola Turci atteso a maggio 2019

Coez al Palazzo dello Sport di Roma per un concerto speciale : Biglietti in prevendita per Roma - è sempre bello : Coez al Palazzo dello Sport di Roma per un live speciale. Roma, è sempre bello è il nome dell'evento in programma per il prossimo 28 maggio per il quale i biglietti saranno a breve in prevendita. Roma, è sempre bello riprende il titolo del nuovo singolo, E' sempre bello, disponibile dall' 11 gennaio scorso e lanciato il 10 gennaio con un doppio evento a Roma e a Milano. Il nuovo singolo di Coez è arrivato in modo inaspettato, ha debuttato al ...

Due nuove date per il tour di Jovanotti nelle spiagge - dopo Viareggio anche Lignano : Biglietti in prevendita : A sorpresa, arrivano due nuove date per il tour di Jovanotti nelle spiagge. dopo Viareggio, il Jova Beach Party si arricchisce di un altro appuntamento con la tappa a Lignano Sabbiadoro che giunge come una novità assoluta. I biglietti per la data di Lignano Sabbiadoro (28 agosto) e per quella di Viareggio del 31 agosto sono in prevendita dalle 15 del 23 gennaio, sia nei punti vendita sia nei punti vendita abituali. I tagliandi di ingresso ...

Thom Yorke in Italia per 5 concerti - da Barolo a Perugia e Roma : i prezzi dei Biglietti in prevendita : Thom Yorke in Italia terrà cinque concerti in programma nell'estate 2019. Sono stati annunciati oggi, lunedì 21 gennaio, nuovi eventi di Thom Yorke attesi nella penisola quest'anno, cinque spettacoli nei principali festival estivi più prestigiosi. Cantautore, polistrumentista, compositore britannico e storico frontman dei Radiohead, è uno dei personaggi più influenti del nuovo millennio e tornerà in Italia da solista per presentare dal vivo ...

Maneskin in tour nell’estate 2019 : Biglietti in prevendita per le nuove date - da Roma al Lucca Summer Festival : Maneskin in tour nell'estate 2019, tra i mesi di giugno e luglio. Il gruppo guidato da Damiano annuncia oggi nuovi eventi dal vivo in programma per i mesi estivi, a partire dal 9 giugno quando si esibirà al Core Festival di Treviso. Il 23 giugno, i Maneskin sono attesi all'Auditorium Parco della Musica di Roma e il 6 luglio al Collisioni Festival di Barolo. Il tour estivo dei Maneskin proseguirà con un concerto al Lucca Summer Festival il ...

Biglietti Sanremo 2019 : prezzi - prevendita e dove acquistare : Biglietti Sanremo 2019: prezzi, prevendita e dove acquistare Non manca molto all’inizio del Festival di Sanremo 2019. Con il tempo, oltre ad essere un grande show, il programma è diventato un evento imperdibile per gli italiani e molti non vorrebbero limitarsi a guardarlo da casa. Ma è davvero possibile parteciparvi o assistere alla kermesse è un’impresa titanica? Le porte del teatro Ariston sono aperte a tutti e acquistando il ...

Jovanotti raddoppia a Viareggio con il Jova Beach Party - presto i Biglietti in prevendita per la nuova data : Jovanotti raddoppia a Viareggio con il Jova Beach Party, cambiando così le carte in tavola rispetto a quanto dichiarato in conferenza stampa. Lorenzo Cherubini aveva infatti fatto sapere che non ci sarebbero stati nuovi concerti rispetto a quelli già organizzati, ma per Viareggio sembra che stia per arrivare un'eccezione con un nuovo concerto i cui biglietti in prevendita potrebbero arrivare molto presto. Il progetto dei concerti in ...

Anastasio al Lucca Summer Festival con Macklemore : prezzi di Biglietti e pacchetti Vip in prevendita : Anastasio al Lucca Summer Festival si esibirà il prossimo 9 luglio, special guest di Macklemore. Il vincitore in carica di X Factor, sarà in tour nei club dal prossimo 20 marzo e toccherà l'intera penisola fino al27 aprile, quando è atteso l'ultimo degli eventi, in programma a Padova (Hall). Nelle scorse ore, Anastasio ha annunciato il primo, e al momento unico, evento estivo: si terrà il prossimo 9 luglio, a Lucca, in occasione di uno dei ...

Annunciata una nuova data di Giorgia a Milano per il tour di Pop Heart : Biglietti in prevendita : La nuova data di Giorgia a Milano va ad arricchire il lungo calendario del tour che l'artista romana ha concepito per il supporto al disco di cover che ha rilasciato nel mese di novembre e dal quale ha già estratto Le tasche piene di sassi e Una storia importante. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita dalle 11 del 17 gennaio. La consegna è garantita tramite corriere espresso o con ritiro sul ...

Biglietti in prevendita esclusiva del concerto di Vasco Rossi a Lignano Sabbiadoro : info utili : Il concerto di Vasco Rossi a Lignano Sabbiadoro è in programma per il 27 maggio, ma i Biglietti per assistere allo spettacolo sono già in prevendita esclusiva per tutti gli iscritti al fan club. Diversi i consigli dell'organizzazione per accedere alle prevendite dei Biglietti per il concerto, a cominciare dalla pulizia della cache del browser utilizzato per l'acquisto dei tagliandi, in modo da evitare malfunzionamenti tecnici dovuti allo ...

Nuove date per il tour di Manuel Agnelli al via da Assisi : info e Biglietti in prevendita : Sono annunciate le Nuove date del tour di Manuel Agnelli, al quale parteciperà anche Rodrigo D'Erasmo. I concerti raggiungeranno anche La Spezia e Forlì, con biglietti in prevendita dalle 10 del 16 gennaio. La consegna avverrà secondo le modalità canoniche, con consegna tramite corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, occorre presentarsi in cassa con la ricevuta ottenuta tramite TicketOne e il proprio documento ...

Biglietti in prevendita per l’ultima data di Ennio Morricone a Lucca - il Maestro chiude la carriera al Summer Festival : L'ultima data di Ennio Morricone a Lucca sarà quella con la quale si concluderà la sua carriera. Nella tappa del 29 giugno, il Maestro appenderà quindi la bacchetta al chiodo con un live che terrà sugli spalti delle mura e davanti a 15mila persone. Sarà questa l'ultima occasione per assistere a un suo concerto. Dopo i numeri sensazionali fatti registrare in questi ultimi anni, Ennio Morricone sarà anche all'Arena di Verona il 18 e 19 maggio, ...

Achille Lauro in tour nel 2019 dopo il Festival di Sanremo : date e Biglietti in prevendita : Achille Lauro sarà in tour nel 2019: dal 10 maggio presenterà il nuovo disco di inediti, in programma per la prossima primavera. Achille Lauro si esibirà il 10 maggio alla Casa della Musica di Napoli, l' 11 maggio all’Atlantico Live di Roma, il 18 maggio al Teatro della Concordia di Venaria Reale (TO) e il 19 maggio al Fabrique di Milano. A seguire, è atteso il 23 maggio al Tuscany Hall Teatro di Firenze, il 24 maggio al PalaEstragon di ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Claudio Baglioni a Genova - aperte nuove disponibilità : Sono aperte nuove prevendite per i concerti di Claudio Baglioni a Genova. A seguito di alcune verifiche effettuate dall'organizzazione, sono ora disponibili altri Biglietti per le date del 9 e 10 marzo all'RDS Stadium. I Biglietti sono disponibili dalle 16 del 15 gennaio e fino a esaurimento del numero. La consegna avverrà secondo i metodi classici, con recapito al proprio domicilio tramite corriere oppure con ritiro sul luogo dell'evento. ...

Biglietti per Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo a Napoli con Figli di un Re Minore : prezzi e settori in prevendita su TicketOne : I Biglietti per Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo a Napoli sono disponibili in prevendita su TicketOne da oggi, lunedì 14 gennaio. Figli un Re Minore, questo il nome dello spettacolo, vivrà in tre appuntamenti live consecutivi in programma nel mese di giugno 2019 all'Arena Flegrea di Napoli. Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo si esibiranno insieme per la prima volta nella loro carriera nelle date del 21, 22 e 23 giugno, tre eventi unici che uniranno ...