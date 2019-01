And the winner is… lo sapremo il 24 febbraio. Ora le nomination agli #Oscar 2019 #oscar2019

laragnatelanews

(Di martedì 22 gennaio 2019)Uno dei momenti più attesi per tutti gli appassionati di intrattenimento, così come anche per chi lavora nel mondo del cinema è arrivato: ledegli oscarsono state comunicate per la loro 91esima edizione e come sempre assegnati dalla Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Il 24ci sarà la cerimonia vera e propria della “Notte degli oscar” con i film vincitori. Diecia testa per i film che ne hanno raccolte di più, Roma e La favorita. Ottoa seguire per A Star is Born e Vice, sette per Black Panther (che diventa il primo film di supereroi ad essere nominato come miglior film) e 6 per BlacKkKlansman; cinqueinvece per Bohemian Rhapsody e Green Book.Vediamo di seguito i film per ogni categoriaMiglior film A Star is Born BlacKkKlansman Black Panther Bohemian Rhapsody La favorita Green ...