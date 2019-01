Tensione Italia-Francia | Di Battista | “Finalmente un governo non più succube

Tensione Italia-Francia - Di Maio : “Vero che Parigi impedisce sviluppo Paesi africani. Europa affronti la decolonizzazione” : “Non c’è alcun caso diplomatico”. A dirlo il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio , dopo le sue affermazioni sul governo francese che nelle ultime ore hanno portato alla convocazione del nostro ambasciatore a Parigi . “Finché il problema degli sbarchi non termina, chiederemo all’ Europa di affrontare il tema della decolonizzazione dell’Africa, che non è mai finita” ha aggiunto il ministro del Lavoro ...

Malta non vuole accogliere i 49 migranti - Tensione con l'Italia : 'Bulli non vinceranno' : Dall'avvento di Matteo Salvini al Viminale c'è una nuova protagonista della scena sul fronte dell'emergenza immigrazione. O meglio, fino all'approdo al ministero dell'Interno del leader della Lega, mai Malta era stata tirata in ballo con così tanta frequenza. E non a caso nell'ultimo periodo si è affacciato sulla scena internazionale anche il primo ministro maltese Joseph Muscat. La piccola isola, almeno a giudicare da quelle che sono le parole ...