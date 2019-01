In Puglia a fuoco autobus pieno di studenti

ilgiornale

(Di martedì 22 gennaio 2019) Unche trasportavaa casa dopo la fine delle lezioni ha presoa San Pancrazio Salentino, in provincia di Brindisi. Si tratta di un mezzo di linea dell'azienda Stp,di giovani pendolari. Con quel bus molti, infatti, erano i ragazzi che stavano tornando a casa. Le fiamme sono divampate improvvisamente ma, per fortuna, è stato tempestivo l'intervento dell'autista. L'uomo si è subito accorto dela bordo e ha fatto immediatamente scendere in tempo tutti i passeggeri dal mezzo. L'autista ha lasciato per ultimo l'dopo essersi assicurato che nessuno fosse rimasto sulla vettura. Per questo provvidenziale intervento non si è registrato nessun ferito, ma sarebbero bastati pochi minuti in più e l'incidente poteva trasformarsi in una tragedia. In pochi minuti le fiamme hanno avvolto completamente l'automezzo. L"incendio è stato spento dai vigili del...