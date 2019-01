Cristiana Ciacci | la figlia di Little Tony racconta la sua infanzia difficile | “Ecco come

Little Tony - il ricordo della figlia Cristiana Ciacci a Domenica In fa commuovere Mara Venier : «La mattina trovavo le rose...» : 'Aveva nascosto la sua malattia, non ha voluto che trapelasse nulla, non l'ha confidato neanche agli amici più cari. Forse non voleva dare un dispiacere al pubblico'. Cristiana Ciacci , ospite di Mara ...

Little Tony - la figlia Cristiana Ciacci racconta : “Il folle e grande amore dei miei genitori” : Ospite del salotto domenicale di Mara Venier la figlia di Little Tony, il popolare cantante scomparso all’età di 72 anni. Cristiana Ciacci, oggi madre di cinque figli, ha raccontato la sua vita e il suo rapporto con il celebre papà. “Quando papà ha scoperto di essere malato io aspettavo il mio quarto figlio. Ho deciso di non dirgli della gravidanza per non dargli una preoccupazione” ha raccontato Cristiana Ciacci. “Ha ...