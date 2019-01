Click to pray | l' app per pregare e inviare messaggi a Papa Francesco

tg24.sky

: … vorrei presentarvi la piattaforma ufficiale della Rete Mondiale di Preghiera del Papa: Click To Pray. Qui inserir… - antoniospadaro : … vorrei presentarvi la piattaforma ufficiale della Rete Mondiale di Preghiera del Papa: Click To Pray. Qui inserir… - Tiago_R_Vale : bergogliada do dia: - stupronato : RT @SkyTG24: Click to pray, l’app per pregare e i messaggi a Papa Francesco -

(Di lunedì 21 gennaio 2019) La piattaforma è stata creata in occasione della GMG del 2019 a Panama. Ci sono varie sezioni, tra cui quella per potercon il Pontefice: in più di 800mila lo hanno fatto questo mese