Bahrain | la meraviglia del più grande parco sottomarino del mondo

Addio BMC e benvenuta Bahrain-Merida - Damiano Caruso a SportFair : “con Nibali ci capiremo a meraviglia” : Il corridore siciliano è passato dalla BMC alla Bahrain-Merida, dove troverà ad attenderlo Vincenzo Nibali Il sole splende a Hvar, non c’è vento, non ci sono nuvole, ma qualcosa interrompe la quiete della splendida isola. Un gruppo di ciclisti sfreccia tra le strade, ma non tutti appartengono alla stessa squadra, o meglio, non ancora. Sono, infatti, i vecchi e i nuovi corridori della Bahrain Merida che si avviano verso la nuova ...